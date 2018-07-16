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В Лондоне отклонили иск беглого экс-замминистра по делу воронежского «Маслопродукта»
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В Лондоне отклонили иск беглого экс-замминистра по делу воронежского «Маслопродукта» 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Алексей Бажанов пытался добиться взыскания 30 млн фунтов. Апелляционная инстанция Высокого суда Лондона отказалась рассматривать жалобу бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова, сообщил «Коммерсант» в пятницу, 13 июля. Экс-замминистра пытался добиться 30 млн фунтов со структур владельца питерского холдинга «Благо» в качестве компенсации за активы холдинга «Маслопродукт», принадлежавшие бывшему чиновнику. Сам Бажанов находится в международном розыске — известно, что он скрывается от российской полиции в Лондоне. Британские суды сочли, что разбирательство в Англии будет находиться не в юрисдикции ответчиков, однако Алексей Бажанов, заплатив 220 тыс. фунтов судебных расходов, всё равно намерен продолжить борьбу, сообщил «Коммерсант». Бывший замминистра требовал 30 млн фунтов за полученные холдингом «Благо» активы обанкроченной компании «Маслопродукт», ранее принадлежавшей ему. Ключевой актив группы компаний — крупный маслоэкстракционный завод в Верхнехавском районе Воронежской области. Инвестиции в его строительство стали поводом для множества крупных разбирательств. В 2008 году Алексей Бажанов, ныне находящийся в международном розыске, возглавлял группу компаний «Маслопродукт» — завода по переработке подсолнечника в Верхнехавском районе. Для хищения бюджетных средств из фонда ОАО «Росагролизинга» Бажанов создал организованную группу из шести соучастников. Дело в отношении Алексея Бажанова и топ-менеджеров верхнехавского «Маслопродукта» было возбуждено в 2013 году в рамках расследования хищений у «Росагролизинга» 39 млрд рублей. Бывший замминистра оказался под арестом, в отношении него одно за другим появились четыре дела. Помимо первого эпизода с хищениями оборудования на 1,125 млрд рублей бывшему чиновнику инкриминировали мошенничество на более 10 млрд рублей кредитов «Связь-банка». Их брали фирмы холдинга «Маслопродукт» на закупку сырья и операционную деятельность. Несмотря на это, в конце 2013 года Бажанова отпустили из-под стражи, он скрылся. Екатерина Трещикова
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