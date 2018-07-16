Ещё
Благоустройство общественных зон обсудили на совещании в правительстве Московской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благоустройство общественных зон обсудили на совещании в правительстве Московской области 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, во вступительной части рассматривались вопросы, связанные с благоустройством общественных пространств, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Начнем с хода благоустройства. Главный архитектор расскажет о наших стандартах, принципах, которые мы реализуем в Подмосковье», — сказал Воробьев.
Отдельное внимание было уделено реализации комплекса мероприятий по завершению строительства долгостроев, которые находятся в рейтинге-50, а также повышению эффективности работы управляющих компаний.
Ранее Воробьев отметил важность создания общественных пространств и организации мест для проведения времени с семьей, а также мероприятий в регионе.
В 2018 году в Подмосковье планируется благоустроить 64 общественные территории, более 1,4 тысячи дворов, свыше 180 игровых площадок. Работы проходят с учетом пожеланий жителей — ранее 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.
Весной 2018 года россияне голосовали за рейтинговый выбор благоустройства общественных пространств в 754 муниципалитетах. Всего проголосовало порядка 16 миллионов человек, из которых около 10% — жители Московской области.
РИАМО: последние новости
Проект строительства дороги в Электроуглях получил положительное заключение экспертизы Мавзолей Ленина закроют на один день 21 июля из‑за церемонии выпуска Пассажиры не пострадали при попадании молнии в самолет, летящий из Берлина во «Внуково»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина360
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»386
Грудинин развелся44
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией102
Трамп разозлился на Путина из-за видео186
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение