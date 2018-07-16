Благоустройство общественных зон обсудили на совещании в правительстве Московской области

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства , во вступительной части рассматривались вопросы, связанные с благоустройством общественных пространств, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Начнем с хода благоустройства. Главный архитектор расскажет о наших стандартах, принципах, которые мы реализуем в Подмосковье», — сказал Воробьев.

Отдельное внимание было уделено реализации комплекса мероприятий по завершению строительства долгостроев, которые находятся в рейтинге-50, а также повышению эффективности работы управляющих компаний.

Ранее Воробьев отметил важность создания общественных пространств и организации мест для проведения времени с семьей, а также мероприятий в регионе.

В 2018 году в Подмосковье планируется благоустроить 64 общественные территории, более 1,4 тысячи дворов, свыше 180 игровых площадок. Работы проходят с учетом пожеланий жителей — ранее 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.

Весной 2018 года россияне голосовали за рейтинговый выбор благоустройства общественных пространств в 754 муниципалитетах. Всего проголосовало порядка 16 миллионов человек, из которых около 10% — жители Московской области.