В Алтайском крае начался приём заявлений от охотников с собаками

В понедельник 16 июля в Алтайском крае начался приём заявлений на выдачу разрешений для добычи болотно-луговой, полевой, степной и боровой дичи с собаками и ловчими птицами. Разрешёнными породами собак являются островные и континентальные легавые, ретриверы, спаниели.

Сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками обычно открывается за две-три недели до открытия сезона для остальных охотников. Естественно, собака должна быть вписана в путёвку охотника.

Так же подать заявление можно также через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Электронное заявление на получение разрешения рассматривается в течение пяти рабочих дней. Если вся информация указана верно, и отсутствуют основания для отказа в предоставлении государственной услуги — заявитель оповещается об одобрении через личный кабинет и может забрать разрешение в удобное для него время. Государственная пошлина за предоставление услуги — 650 рублей.

Сама охота в общедоступных угодьях с собаками начнётся в Алтайском крае 5 августа. На болотно-луговую, полевую и степную дичь можно охотиться до 20 ноября, на боровую дичь — до 31 декабря. Напомним, что в Алтайском крае осенью охотятся на бекасов, кроншнепов, куропаток, глухарей, тетеревов, рябчиков и другие виды дичи.