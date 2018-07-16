Ещё
В Алтайском крае начался приём заявлений от охотников с собаками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае начался приём заявлений от охотников с собаками 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
В понедельник 16 июля в Алтайском крае начался приём заявлений на выдачу разрешений для добычи болотно-луговой, полевой, степной и боровой дичи с собаками и ловчими птицами. Разрешёнными породами собак являются островные и континентальные легавые, ретриверы, спаниели.
Сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками обычно открывается за две-три недели до открытия сезона для остальных охотников. Естественно, собака должна быть вписана в путёвку охотника.
В Барнауле приём заявлений от охотников ведётся в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края на Чкалова, 230. В районах края — специалистами министерства в муниципалитетах.
Так же подать заявление можно также через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Электронное заявление на получение разрешения рассматривается в течение пяти рабочих дней. Если вся информация указана верно, и отсутствуют основания для отказа в предоставлении государственной услуги — заявитель оповещается об одобрении через личный кабинет и может забрать разрешение в удобное для него время. Государственная пошлина за предоставление услуги — 650 рублей.
Сама охота в общедоступных угодьях с собаками начнётся в Алтайском крае 5 августа. На болотно-луговую, полевую и степную дичь можно охотиться до 20 ноября, на боровую дичь — до 31 декабря. Напомним, что в Алтайском крае осенью охотятся на бекасов, кроншнепов, куропаток, глухарей, тетеревов, рябчиков и другие виды дичи.
АиФ — Алтай: последние новости
Добрые соседи. В алтайском селе волонтерами являются и дети, и взрослые Жительница Барнаула купила конфеты с насекомыми Какова судьба Старого моста через Обь?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина360
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»386
Грудинин развелся44
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией102
Трамп разозлился на Путина из-за видео186
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение