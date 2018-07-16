Гетман Мазепа: неизвестные факты

Эта несомненно заметная историческая фигура по сей день вызывает горячие споры. Он и дипломат, и собиратель земель, и герой-любовник, и предатель, и меценат.

Политик

Политическая дипломатия Мазепы коренилась на его природном обаянии, хорошей интуиции, великолепной образованности, красноречии и амбициозности. Это был один из лучших дипломатов своего времени. Чего стоит его дружба с самим Петром I, а также тот факт, что Петр I узнал о предательстве Мазепы в последний момент. Получается, у Мазепы получалось обманывать самого Петра I.

По мнению историка Юрия Ефремова, гетман Мазепа решился на смену покровителя исключительно в политических и личных целях. Пётр I строил империю, Мазепе в ней была бы отведена роль командующего казацким реестровым войском, никакой самостийной Малоросии в планах Петра I не было.

Собиратель земель

Главной целью Мазепы во время гетманства было объединение малороссийских земель Гетманщины, Правобережной Украины Запорожья , Слободской Украины и Ханской Украины в составе единой Украинской державы. При этом для него была важна независимость государства.

Он не раз предлагал Петру I объединить в Малороссию обе Украины, но Петр настаивал на невозможности этого, поскольку хотел следовать договору с поляками. За время своего правления у Ивана Мазепы получилось осуществить лишь часть своих намерений. Он объединил Запорожье, Гетманщину и Правобережную Украину.

Бизнесмен

В годы гетманства Мазепы бурное развитие получила предпринимательская деятельность, она приносила хорошие доходы и вовлекала людей в финансовые процессы. Как на севере, та и на юге Гетманщины хорошо было развито промышленное предпринимательство и торговля. Кроме того, высокие доходы давали различные «аренды» (табачная, водочная и дегтярная).

В эти «аренды» оказывались вовлечены как члены старшины, так и простые люди, мужчины и даже женщины. Мазепе удалось создать эффективную экономическую модель, вершиной которой был он сам. Должно быть поэтому Мазепа был одним из богатейших людей своего времени. Мазепа даже развил золотодобывающую промышленность. По легенде, для поиска золота он специально пригласил французского алхимика.

Мазепа стоял у истоков украинского флота. В 1696 году на личные средства он построил флотилию на Днепре, больше 100 стругов, и больше 600 лодок. Делал он это, конечно, не для красоты. Флот был необходим для войны с турками. Струги казаков успешно конкурировали по мореходным и скоростным качествах с турецкими галерами.

Меценат

Став в 1687 году гетманом, Мазепа начал активно способствовать возрождению и сохранению культуры. Он вкладывал огромные деньги в реставрацию и возведение монастырей и церквей. На реставрацию Успенского собора им было затрачено 20 тысяч золотых дукатов, а на строительство оборонительного вала вокруг Киево-Печерской лавры — миллион, что было соотносимо с годовым бюджетом Гетманщины. Мазепа завершил реставрацию Софийского собора, а также восстановил Кирилловскую церковь в Киеве и Борисоглебский собор в Чернигове

Благотворительная деятельность Ивана Мазепы давала свои плоды: в 1705 году архиепископ Феофан Прокопович отмечал, что «все христиане единогласно называют Киев вторым Иерусалимом и новым Сионом».

Прокопович даже посвятил Мазепе свой труд «Владимир», где назвал гетмана преемником равноапостольного князя Владимира . Митрополит Стефан Яворский в своем труде «Заря славная» говорит об Иване Мазепе как о правителе «которого время в Книгах Вечности оставляет».

Подвижник образования

Мазепа уделял много своего времени и средств на развитие образования. В 1700 году он построил Черниговский коллегиум, духовно-просветительскую школу, где давалось хорошее гуманитарное образование, а выпускники обладали по-настоящему энциклопедическими знаниями.

Мазепа также преобразовал Киево-Могилянскую коллегию в академию, что изменило её статус. Это было первое в Европе православное высшее учебное заведение.

Кроме строительства и развития учебных заведений, Мазепа также занимался издательской деятельностью. Первой изданной Мазепой книгой считается «Венец Христов». В 1708 году на его деньги была издана «Книга чесної непорочної Євангелії, світильника, що сяє й освітлює».

Что интересно, она вышла в Алеппо на арабском языке. На деньги гетмана также были изданы такие книги как «Канон Пресвятой Богородицы Осмогласный» (1697), «Псалтырь» (1697) и «Октоих» (1699) и несколько изданий Евангелия.