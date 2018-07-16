Ещё
Международный праздник Огурца в Суздале собрал более 8 тысяч гостей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международный праздник Огурца в Суздале собрал более 8 тысяч гостей 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
С 14 по 15 июля во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике прошел XVIII Международный праздник Огурца. В этом году его посетили делегации из Франции, Болгарии, Гренады, Великобритании и Эквадора.
Огуречный фестиваль в формате open-air стал одним из ключевых событий, прошедших в рамках проекта ««Владимир — культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018».
По словам генерального директора ВСМЗ Игоря Конышева, музей является достаточно популярным среди туристов по сравнению с другими музеями «Золотого кольца» России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений. «Для нас это не предел, — отмечает Игорь Валерьевич. — Мы хотим расти дальше: создавать новые событийные мероприятия и развивать те, которые уже давно стали брендом музея-заповедника».
В ближайшее время музей готовится подписать соглашение о сотрудничестве с Департаментом по туризму и инновациям Новой Аквитании (Франция). Первым событием в рамках соглашения станет джазовый фестиваль, который планируют провести во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике уже в следующем году.
В 2018-ом на Празднике Огурца можно было заметить много нововведений. Среди основных — большое количество интерактивных площадок, посвященных главной теме года — мировому первенству по футболу; выступления зарубежных коллективов и звезд телевизионных проектов Первого канала Евгения Кунгурова и Сергея Михайлина, а также первого профессионального оркестра шотландских волынок и барабанов в России.
Символ огуречного фестиваля — летающий Огурчик — нашел своего счастливого обладателя в этот же день. Огурец-чемпион попал на огород к одному из местных жителей — Роману Зайцеву, которому и достался главный приз от музея-заповедника.
АиФ Владимир: последние новости
В Костромской области планируют построить завод по производству фанеры Во Владимирской области остается напряженная ситуация по бешенству Детский спад? Неутешительная статистика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина359
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
Грудинин развелся42
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией103
Трамп разозлился на Путина из-за видео186
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение