Международный праздник Огурца в Суздале собрал более 8 тысяч гостей

Болгарии, Гренады, Великобритании и Эквадора. С 14 по 15 июля во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике прошел XVIII Международный праздник Огурца. В этом году его посетили делегации из Франции

Огуречный фестиваль в формате open-air стал одним из ключевых событий, прошедших в рамках проекта «« Владимир — культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018».

По словам генерального директора ВСМЗ Игоря Конышева, музей является достаточно популярным среди туристов по сравнению с другими музеями «Золотого кольца» России : по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений. «Для нас это не предел, — отмечает Игорь Валерьевич. — Мы хотим расти дальше: создавать новые событийные мероприятия и развивать те, которые уже давно стали брендом музея-заповедника».

В ближайшее время музей готовится подписать соглашение о сотрудничестве с Департаментом по туризму и инновациям Новой Аквитании (Франция). Первым событием в рамках соглашения станет джазовый фестиваль, который планируют провести во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике уже в следующем году.

В 2018-ом на Празднике Огурца можно было заметить много нововведений. Среди основных — большое количество интерактивных площадок, посвященных главной теме года — мировому первенству по футболу; выступления зарубежных коллективов и звезд телевизионных проектов Первого канала Евгения Кунгурова и Сергея Михайлина , а также первого профессионального оркестра шотландских волынок и барабанов в России.