Мужчину зверски убили в Арзамасе

По версии следствия, вечером 9 июня Владимир совместно со своими двумя знакомыми из Арзамаса выехали в лес за село Медынцево (находится на границе с Вадским районом). Там между ним и его знакомым произошла ссора. Последний достал из багажника своей машины ружье «Бенелли рафаэло» 12 калибра и сделал не менее 4 выстрелов в грудь и голову Владимира.

Затем подозреваемый и свидетель, который помогал «замести следы» под страхом расправы, раздели погибшего, а тело сбросили в овраг.

— 3 дня спустя злоумышленник вновь вернулся на место преступления и перевез останки погибшего к заранее выкопанной яме, где сокрыл тело потерпевшего, — уточнили в СУ СК по Нижегородской области

Родственники, добровольцы и полицейские выезжали искать пропавшего.

Спустя три недели тело было обнаружено.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Вину по предъявленному обвинению он не признал, а при допросе заявил, что не причастен к убийству. Следователи считают, что мотивом трагедии стала ссора из-за женщины. Обвиняемый 43-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, имел разрешение на оружие.

Сейчас в СК собирают доказательства. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, как в Арзамасе семья избавилась от буйного родственника. В убийстве приняли участие мама, тетя, внучка и двое друзей.