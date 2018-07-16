Ещё
Мужчину зверски убили в Арзамасе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину зверски убили в Арзамасе 

nn.ru 43 минуты назад
Фото: nn.ru
По версии следствия, вечером 9 июня Владимир совместно со своими двумя знакомыми из Арзамаса выехали в лес за село Медынцево (находится на границе с Вадским районом). Там между ним и его знакомым произошла ссора. Последний достал из багажника своей машины ружье «Бенелли рафаэло» 12 калибра и сделал не менее 4 выстрелов в грудь и голову Владимира.
Затем подозреваемый и свидетель, который помогал «замести следы» под страхом расправы, раздели погибшего, а тело сбросили в овраг.
— 3 дня спустя злоумышленник вновь вернулся на место преступления и перевез останки погибшего к заранее выкопанной яме, где сокрыл тело потерпевшего, — уточнили в СУ СК по Нижегородской области.
Родственники, добровольцы и полицейские выезжали искать пропавшего.
Спустя три недели тело было обнаружено.
Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Вину по предъявленному обвинению он не признал, а при допросе заявил, что не причастен к убийству. Следователи считают, что мотивом трагедии стала ссора из-за женщины. Обвиняемый 43-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, имел разрешение на оружие.
Сейчас в СК собирают доказательства. Расследование продолжается.
Ранее мы рассказывали о том, как в Арзамасе семья избавилась от буйного родственника. В убийстве приняли участие мама, тетя, внучка и двое друзей.
nn.ru: последние новости
«Плавучий университет» из Нижнего Новгорода изучит возможности обнаружения нефтяных пятен на Волге И грянул гром: что делать при грозе — в семи карточках Экстренное предупреждение: на Нижний Новгород и область надвигаются грозы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина214
Крым парализовало196
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Франция закрывает торгпредство в России47
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым39
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение