HBO может запустить собственный OTT-сервис в Португалии

Согласно сообщениям местной прессы, HBO планирует запустить отдельный сервис в Португалии

По данным Dinheiro Vivo, американский VOD-сервис планирует запуск в стране собственного сервиса и нанимает персонал для проекта.

HBO присутствует на португальском рынке с 2015 года благодаря партнерству с оператором платного телевидения NOS, а его контент распространяется на каналах TV Cine&Séries от NOS.

NOS рассказал Dinheiro Vivo, что в настоящее время «пересматривает масштаб» своего партнерства с HBO, а HBO отказались комментировать конкретные планы по Португалии.

HBO запустился в Испании в 2016 году, первоначально в эксклюзивном партнерстве с Vodafone, который ранее эксклюзивно сотрудничал с главным конкурентом Netflix

NOS запустили собственный SVOD-сервис — N Play — два года назад, чтобы вывести Netflix на португальский рынок.

ИСТОЧНИК: Digital TV Europe