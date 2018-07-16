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HBO может запустить собственный OTT-сервис в Португалии
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HBO может запустить собственный OTT-сервис в Португалии 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Согласно сообщениям местной прессы, HBO планирует запустить отдельный сервис в Португалии.
По данным Dinheiro Vivo, американский VOD-сервис планирует запуск в стране собственного сервиса и нанимает персонал для проекта.
HBO присутствует на португальском рынке с 2015 года благодаря партнерству с оператором платного телевидения NOS, а его контент распространяется на каналах TV Cine&Séries от NOS.
NOS рассказал Dinheiro Vivo, что в настоящее время «пересматривает масштаб» своего партнерства с HBO, а HBO отказались комментировать конкретные планы по Португалии.
HBO запустился в Испании в 2016 году, первоначально в эксклюзивном партнерстве с Vodafone, который ранее эксклюзивно сотрудничал с главным конкурентом Netflix.
NOS запустили собственный SVOD-сервис — N Play — два года назад, чтобы вывести Netflix на португальский рынок.
ИСТОЧНИК: Digital TV Europe
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