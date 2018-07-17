Движение машин будет затруднено до конца июля на Кайской горе в Иркутске

С 17 по 31 июля на Кайской горе в Иркутске будет затруднено движение транспорта. Как 16 июля сообщила пресс-служба администрации города, в эти дни от перекрестка улиц Маяковского и Чайковского до улицы Воронежская будут устанавливать барьерное ограждение, из-за чего возможны пробки.

Ранее администрация Иркутска сообщала, что с 16 по 30 июля будет частично ограничено движение транспорта по улице Карла Либкнехта в районе пересечения с улицей Тимирязева. Это связано с аварийным ремонтом на тепловых сетях.

Также из-за строительства новой тепловой магистрали с 11 июля по 30 августа закрыт проезд по улице 25 Октября на участке от Лебедева-Кумача до Трилиссера.