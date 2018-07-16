Умножить на пять: как жила станция аэроэкспресса во время ЧМ-2018

Хотя Чемпионат мира и завершился, нагрузка на столичные аэропорты и аэроэкспрессы все еще высока, ведь болельщики все еще разъезжаются по домам. Поэтому сотрудникам станционного комплекса "Аэропорт Внуково" приходится работать в усиленном режиме, но они не жалуются, напротив, с удовольствием вспоминают веселых экстравагантных болельщиков.

Мексиканские красавчики

На экраны диспетчерской станции выводится изображение с 84 видеокамер, установленных в помещениях станционного комплекса аэроэкспресса в аэропорту Внуково. Днем людей не очень много, а вот утром и вечером, когда прилетает больше всего рейсов, на станции огромное количество пассажиров: бесконечные потоки направляются из аэропорта к поездам и наоборот, говорит начальник дежурной смены комплекса Александр Аверичев.

"По нашим ощущениям, во время чемпионата количество пассажиров выросло раз в пять", — добавляет он. Прибавилось работы и «Гормосту», обслуживающему комплекс в таких условиях. «Стало больше людей, а значит, больше уборки. Максимум сил уходит и на контролирование ситуации, а также на помощь туристам », — отмечает Аверичев.

Диспетчерская

При этом увеличивать ни число работников, ни техники, ни электромощностей на время ЧМ-2018 на станционном комплексе не пришлось. Справляемся в штатном режиме, уточняет начальник дежурной смены.

Единственное, что поменялось — это перевод одного из подземных пешеходных переходов на круглосуточную работу в связи с переносом остановки общественного транспорта в парковую зону Внуково.

"Несмотря на то, что работы существенно прибавилось, особенно в самые первые дни, мы вместо того чтобы расстраиваться, напротив, зарядились позитивом. Болельщики очень веселый народ: песни пели, плясали, а наряды их чего стоили. Особенно впечатлили мексиканцы и колумбийцы с их огромными шляпами — красавчики!", — делится впечатлениями Аверичев.

Пассажиры аэроэкспресса

А вот главному инженеру комплекса Владимиру Кончеркаеву интересно было наблюдать за англичанами, которые подтянулись в большом количестве к полуфиналу. «В интернете некоторые люди почему-то ожидали негатива от болельщиков из Англии . На самом деле это нормальные ребята веселые, дружелюбные, все с флагами», — рассказывает с улыбкой он.

Сутки напролет

Диспетчерская станционного комплекса, в который входит пассажирская платформа с несколькими выходами и подземный железнодорожный тоннель, работает 24 часа в сутки. Днем трудится около 50 человек, полные сутки работают 16 сотрудников.

Сюда помимо информации с видеокамер поступают сигналы с 1500 пожарных датчиков. Здесь контролируются все системы комплекса — освещение, вентиляция, тепловые завесы и так далее.

"Причем основная работа, надо сказать, начинается у нас как раз ночью: в это время мы проводим техническое и профилактическое обслуживание инженерных систем комплекса. Днем, когда ездят поезда, ходят пассажиры, это невозможно", — говорит Аверичев.

Работа сотрудников Гормоста

В дневную смену основная обязанность сотрудников — контроль порядка, уборка, техническое обслуживание и ремонт оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу технических систем комплекса. «Полсотни сотрудников нужны потому, что мы также обслуживаем на участке Внуково 3 подземных и 4 надземных пешеходных перехода, автомобильные тоннель и эстакаду, протяженность которой составляет 2460 метров, и подэстакадное пространство, примыкающее к залам прилета аэропорта Внуково», — поясняет Кудашкин.

Мастера на все руки

Комплекс открылся в 2005 году, до этого электрички останавливались примерно в двух километрах от терминалов Внуково — на станции «Аэропорт», дальше пассажиры ехали на специальных автобусах. Сегодняшняя станция расположена прямо под зданием аэропорта, от прежней к ней идет тоннель — под взлетным полем.

"Длина платформы составляет 96 метров, тоннеля — 1431 метр. Участок «Гормост-Внуково» обслуживает все составляющие комплекса станции «Аэропорт Внуково»: камеры видеонаблюдения, приточные и вытяжные установки, водоотливные установки, распределительные подстанции и индивидуальные тепловые пункты, автоматику систем контроля доступа и систем диспетчеризации комплекса, а также систему пожаротушения и оповещения. Зимой мы обеспечиваем обогрев платформы: в самые холодные дни температура здесь поддерживается на уровне не ниже 8-10 градусов тепла", — отмечает Константин Кудашкин, начальник участка «Гормост-Внуково».

Сотрудник Гормоста