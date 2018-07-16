Монтажник потерял стопу после падения у «Москвы‐Сити»

Рабочий упал с высоты семи метров у делового центра «Москва‐Сити» на Пресненской набережной и получил тяжелую травму, сообщает «360» со ссылкой на экстренные службы столицы.

Инцидент произошел у дома № 2. Мужчина благоустраивал общегородскую площадь, вел монтажные работы и сорвался с высоты. При падении ему оторвало стопу.

На место происшествия незамедлительно были вызваны экстренные службы. Врачи «скорой» оказали пострадавшему помощь. О его состоянии не сообщается.

Правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, американка чудом осталась жива при падении с 60-метровой скалы машине в Калифорнии. Она неделю провела в авто, и только после ее случайно нашли туристы.

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