ОНФ попросил Минтранс проверить качество автодороги М-11

«В частности, вдоль объезда Солнечногорска не укреплены должным образом откосы земляного полотна, не организован водоотвод. О причинах говорить пока рано, это могут быть как ошибки в проекте, не предусмотревшем большое количество осадков, так и нарушения технологии работ или пренебрежение требованиями проекта», — отметил Васильев.

Информация о строительстве трассы М-11, размещенная на официальном сайте ГК «Автодор», не соответствует принципам прозрачности расходования средств, поскольку отсутствует полная информация о сроках строительства, этапах и стоимости, считает координатор проекта.

«Строительство скоростной автомагистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург началось в 2010 году и должно было завершиться к началу чемпионата мира по футболу, однако строительство продолжается», — говорится в сообщении.

Протяженность трассы составляет 684 км. Стоимость проекта — 152,8 млрд руб. Ранее планировалось, что М-11 также будет включать северный обход Твери , но магистраль будет проходить около Твери по южному обходу города — автотрассе М-10.

Ранее RNS сообщало, что стоимость проезда по платным участкам на скоростной автомобильной трассе М-11 из Москвы в Санкт-Петербург составит около 2 тыс. руб. для легковых автомобилей, а среднее время в пути с учетом остановок составит около 6 часов.

Новая дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург в основном проходит параллельно автодороге М-10 «Россия». Расчетная скорость движения составит 150 км в час, а количество полос — от 4 до 10 на разных участках.