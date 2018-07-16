Ещё
ОНФ попросил Минтранс проверить качество автодороги М-11
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОНФ попросил Минтранс проверить качество автодороги М-11 

Rambler News Service 44 минуты назад
Координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев обратился в Минтранс России с просьбой взять на контроль устранение выявленных недостатков и процесс приемки участка трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург в районе Солнечногорска Московской области, который должен быть сдан в 2018 году, сообщили в ОНФ.
«В частности, вдоль объезда Солнечногорска не укреплены должным образом откосы земляного полотна, не организован водоотвод. О причинах говорить пока рано, это могут быть как ошибки в проекте, не предусмотревшем большое количество осадков, так и нарушения технологии работ или пренебрежение требованиями проекта», — отметил Васильев.
Информация о строительстве трассы М-11, размещенная на официальном сайте ГК «Автодор», не соответствует принципам прозрачности расходования средств, поскольку отсутствует полная информация о сроках строительства, этапах и стоимости, считает координатор проекта.
«Строительство скоростной автомагистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург началось в 2010 году и должно было завершиться к началу чемпионата мира по футболу, однако строительство продолжается», — говорится в сообщении.
Протяженность трассы составляет 684 км. Стоимость проекта — 152,8 млрд руб. Ранее планировалось, что М-11 также будет включать северный обход Твери, но магистраль будет проходить около Твери по южному обходу города — автотрассе М-10.
Ранее RNS сообщало, что стоимость проезда по платным участкам на скоростной автомобильной трассе М-11 из Москвы в Санкт-Петербург составит около 2 тыс. руб. для легковых автомобилей, а среднее время в пути с учетом остановок составит около 6 часов.
Новая дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург в основном проходит параллельно автодороге М-10 «Россия». Расчетная скорость движения составит 150 км в час, а количество полос — от 4 до 10 на разных участках.
Rambler News Service: последние новости
Прокуратура проведет проверку по факту взрыва на предприятии в Сургутском районе «Русгидро»: заявление главы «Россетей» о показателях работы ДРСК наносят вред деловой репутации Комитет ГД по бюджету рекомендовал принять в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина326
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»373
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией98
Грудинин развелся35
Трамп разозлился на Путина из-за видео
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение