Власти Ростова закупили снимки из космоса для разработки градостроительной документации

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова провел конкурс по закупке снимков из космоса высокого разрешения (не более 60 см). Это следует из материалов, размещенных на портале госзакупок. Для этого из муниципального бюджета выделили 1,17 млн руб.