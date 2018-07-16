Власти Ростова закупили снимки из космоса для разработки градостроительной документации 

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова провел конкурс по закупке снимков из космоса высокого разрешения (не более 60 см). Это следует из материалов, размещенных на портале госзакупок. Для этого из муниципального бюджета выделили 1,17 млн руб.
Снимки планируется использовать при разработке градостроительной документации, оценки состояния города, контроля самозастроев и выполнения градостроительного законодательства. По условиям торгов победитель, которым стало АО АО «Центр развития информационных технологий» — дочерняя структура «Сканэкс», должен был иметь лицензию Управления ФСБ на работу с государственной тайной и секретными сведениями. Сами снимки должны быть сделаны с 10 по 5 декабря 2018 года.