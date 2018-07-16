Власти Воронежа приступят к реконструкции «Орлёнка» и «Литературного парка» в 2019 году

Стоимость работ предварительно оценили в 300 млн рублей. Власти Воронежа вернулись к планам создания «Литературного парка» и реконструкции парка «Орлёнок». К работам планируется приступить уже в 2019 году. Их стоимость предварительно оценили в 280-320 млн рублей. Концепцию благоустройства общественных пространств обсудят с горожанами, пообещал мэр Вадим Кстенин в понедельник, 16 июля. Работы по реконструкции «Орлёнка» и «Литературного парка» будут выполняться в рамках работы по благоустройству общественных пространств в 2019-202 годах, рассказал руководитель управления строительной политики администрации города Владимир Пешков. — По этим общественным пространствам в разное время было разработано несколько концепций развития. Однако это значимые городские территории и, прежде чем приступать к рабочему проектированию, нужно ещё раз оценить проекты, посоветоваться с жителями и принять взвешенное решение, — пояснил он. Владимир Пешков рассказал, что закончить проектирование закончить проектирование и определить сметную стоимость проектов планируется в 2018 году, а в следующем году — в случае подтверждения финансирования из федерального бюджета — начать работы. Реконструкция парков займет два года. По оценке чиновника, стоимость работ по каждому из объектов предварительно можно оценить в 140-160 млн рублей. Губернатор Алексей Гордеев предложил создать Детский литературный парк в середине апреля 2015 года. В мае мэрия представила три концепции парка: «Универсальное общественное пространство», «Сказка русской деревни» и «Городской форум». Горожане могли скачать анкету на сайте мэрии, заполнить ее и таким образом проголосовать за понравившийся им вариант. Наиболее количество голосов набрала «Сказка русской деревни».

Согласно проекту, представленному в марте 2016 года, площадь сквера должны были разделить на две зоны: литературно-познавательную и зону отдыха. В сквере планировалось разместить игровые площадки, библиотеки, пункт буккроссинга, лекторий, литературные тропы, детское кафе и водоем. Проектировщики предусмотрели так же каскадный ручей с переходным мостиком, впадающий в небольшое озеро. Парк решили наполнить тематическими малыми архитектурными формами и скульптурами. Зимой в парке планировалось ставить ёлку и ледяные скульптуры, оборудовать горку и заливать каток. Однако в январе 2017 года проект решили пересмотреть и добавить в него светодинамический фонтан. Стоимость работ выросла с 99 до 140 млн рублей. Однако, несмотря на то, что открыться парк должен был в сентябре 2017 года, к ним так и не приступили. К реконструкции парка «Орлёнок» городские власти планировали приступить еще в 2015 году. Концепция, разработанная мэрией, предполагала инвестиции в 800 млн рублей. В 2016 году стоимость работ снизилась до 490 млн рублей. Новый проект предусматривал сохранение структуры парка и использование заброшенного участка, на котором ранее располагались аттракционы. В парке планировалось установить новые аттракционы, в том числе колесо обозрения, построить кафе и установить точки общепита. Ожидалось, что инвестор выполнит работы по договору концессии.