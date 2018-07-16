Проездные на август будут в продаже еще три недели

Жители Саратовской области до 4 августа включительно смогут купить единый социальный проездной билет на август. Об этом сообщает региональный Минсоц.

"На сегодняшний день своим правом на льготный проезд уже воспользовались около пяти тысяч федеральных льготников, а также 36,5 тысяч региональных и более тысячи обучающихся. Билеты имеются в достаточном количестве", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, для приобретения единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.

По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов следует обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.