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В «ВСМПО-Ависме» провели апгрейд документооборота
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В «ВСМПО-Ависме» провели апгрейд документооборота 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
На новую версию системы электронного документооборота Directum перешли 3 500 сотрудников корпорации «ВСМПО-Ависма». Обновление прошло месяц назад без сучка и задоринки, сообщили "Уралинформбюро" в корпорации.
"Подготовка к переходу на новую версию электронного продукта заняла у наших специалистов почти два месяца. Она включала в себя создание тестовой системы с последующей конвертацией базы данных, а также проработку вариантов слияния базового кода Directum с собственными программными разработками цеха №33. В дополнение ко всему, мы обновили «железо», то есть перевели систему на новый, более мощный сервер, который позволяет ускорить работу системы. 17 июня переход был успешно проведен", — рассказал начальник бюро систем электронного документооборота цеха №33 ВСМПО Алексей Колесов.
Все возникающие вопросы по работе в новой версии Directum оперативно решаются, в том числе с привлечением техподдержки разработчика ПО.
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