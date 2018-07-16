6 фотографий из прошлого, которые покажут, как изменилась Казань

Всего каких-то 11 лет назад Казань была совсем другой: слегка усталой от жизни, серой и мрачноватой. Сложно в это поверить, да? Фотографии из прошлого освежают память. На фото старая уютная Казань без барбершопов, баров с аперолем, антикафе и модных локаций. Просто старая добрая Казань.

Казанское подворье в 2007 году выглядело так. Тогда многие грустили о том, что здание не восстанавливают. Их комментарии были услышаны: здание все-таки реконструировали. Теперь там продают квартиры. Очень дорого.

Фото: vk.com/club2373

Знаменитой Кремлевской набережной не было. О прогулочных набережных тогда только мечтали. Казанцам нравился чистый берег. Была надежда, что с новой набережной жизнь в этой части Казани заиграет новым красками. Так и случилось.

Фото: vk.com/club2373

Нынешние троллейбусы тоже зеленые, но таких, как на фотографии, уже не встретишь. Казанцы вспоминают о них с теплом, но от нынешних отказываться не хочется. Пусть прошлое остается в прошлом.

Фото: vk.com/club2373

«Колизей» около Ленинского сада теперь другой. Вывесок на фасаде здания стало в разы меньше. Выглядит аккуратнее и лучше, чего скрывать.

Фото: vk.com/club2373

Пользователи соцсетей считали, что здание Энергоуниверситета больше похоже на тюрьму. Хорошо, что сейчас их замечания не актуальны — университету давно поменяли фасад.

Фото: vk.com/club2373

11 лет назад фонтанов у театра Камала и набережной Кабана не было. Повезло, что сейчас они есть, а то мест для фотосессий было бы в разы меньше.

Фото: vk.com/club2373

Такой привет передала нам Казань из 2007 года. Хочется посмотреть на город образца 2029 года. Наверняка там есть, на что посмотреть!

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