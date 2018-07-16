В Лоухском районе соседей наказали за громкую музыку по ночам

По требованию прокурора шумные соседи привлечены к административной ответственности.

В Лоухском районе в первом полугодии 2018 года было возбуждено три административных дела по нарушению закона о тишине в ночное время. Во всех случаях проверки были проведены после обращений местных жителей.

В надзорном органе уточняют, что правонарушением является нарушение тишины и покоя с 22 часов до 7 часов, в выходные и установленные федеральным законодательством праздничные дни с 22 часов до 8 часов. В это время запрещено громко петь, кричать, свистеть, использовать звуковоспроизводящие устройства, делать ремонт, исключение составляют аварийно-восстановительные, спасательные и другие неотложные работы, а также действия, совершаемые при проведении культурно-массовых мероприятий.

Нарушение запрета влечет предупреждение или штраф для граждан в размере от тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что нарушители, на которых жаловались соседи, слушали ночью во время застолья музыку. Виновным впервые совершившим правонарушения объявили предупреждения. Отмечается, что за повторное нарушение им могут назначить штраф.