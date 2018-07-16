В Лоухском районе соседей наказали за громкую музыку по ночам 

По требованию прокурора шумные соседи привлечены к административной ответственности.
В Лоухском районе в первом полугодии 2018 года было возбуждено три административных дела по нарушению закона о тишине в ночное время. Во всех случаях проверки были проведены после обращений местных жителей.
В надзорном органе уточняют, что правонарушением является нарушение тишины и покоя с 22 часов до 7 часов, в выходные и установленные федеральным законодательством праздничные дни с 22 часов до 8 часов. В это время запрещено громко петь, кричать, свистеть, использовать звуковоспроизводящие устройства, делать ремонт, исключение составляют аварийно-восстановительные, спасательные и другие неотложные работы, а также действия, совершаемые при проведении культурно-массовых мероприятий.
Нарушение запрета влечет предупреждение или штраф для граждан в размере от тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
В ведомстве добавили, что нарушители, на которых жаловались соседи, слушали ночью во время застолья музыку. Виновным впервые совершившим правонарушения объявили предупреждения. Отмечается, что за повторное нарушение им могут назначить штраф.
По материалам: ptzgovorit.ru