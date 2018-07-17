Незаконно организованный хостел был найден в районе

Рейд по квартирам в районе 13 июля провели сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник». В ходе мониторинга территории был обнаружен несанкционированный хостел.

— Незаконная гостиница находилась по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 24, строение 1. До этого хозяева уже вызывались в суд. В результате последней проверки выяснилось, что эти граждане продолжают незаконную коммерческую деятельность. Все документы уже переданы в прокуратуру , — сообщил заместитель директора по безопасности ГБУ «Жилищник» Алексей Лобов

Он уточнил, что не так давно в районе проверили отселенный фонд.