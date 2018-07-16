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Депутаты Госдумы намерены посетить место, где «Северный поток» входит в Европу
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Депутаты Госдумы намерены посетить место, где «Северный поток» входит в Европу 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Российские парламентарии намерены нанести визит своим немецким коллегам в октябре текущего года, сообщил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом ФРГ Павел Завальный.
Народные избранники в рамках «группы дружбы» посетят несколько земель Германии, и в том числе Грайфсвальд — город в земле Мекленбург-Передняя Померания — место, где грубопровод «Северный поток» входит в Европу, и где будет расположен вход «Северного потока — 2».
По словам П. Завального, во время визита также планируется провести переговоры с представителями российско-германской парламентской группы в Бундестаге.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что бывший канцлер Германии, а ныне председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер убежден в том, что Евросоюз сможет противостоять нападкам США из-за строительства «Северного потока — 2».
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