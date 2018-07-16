Депутаты Госдумы намерены посетить место, где «Северный поток» входит в Европу

Народные избранники в рамках «группы дружбы» посетят несколько земель Германии , и в том числе Грайфсвальд — город в земле Мекленбург-Передняя Померания — место, где грубопровод «Северный поток» входит в Европу, и где будет расположен вход «Северного потока — 2».

По словам П. Завального, во время визита также планируется провести переговоры с представителями российско-германской парламентской группы в Бундестаге.