Депутаты Госдумы намерены посетить место, где «Северный поток» входит в Европу 

Российские парламентарии намерены нанести визит своим немецким коллегам в октябре текущего года, сообщил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом ФРГ Павел Завальный.
Народные избранники в рамках «группы дружбы» посетят несколько земель Германии, и в том числе Грайфсвальд — город в земле Мекленбург-Передняя Померания — место, где грубопровод «Северный поток» входит в Европу, и где будет расположен вход «Северного потока — 2».
По словам П. Завального, во время визита также планируется провести переговоры с представителями российско-германской парламентской группы в Бундестаге.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что бывший канцлер Германии, а ныне председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер убежден в том, что Евросоюз сможет противостоять нападкам США из-за строительства «Северного потока — 2».