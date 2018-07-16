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В США признали неэффективность своих авианосцев
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В США признали неэффективность своих авианосцев 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские и китайские относительно недорогие разработки делают главное оружие США неэффективным, пишет издание National Interest.
Россия и Китай сосредоточили большую часть своих усилий на разработке недорогих вооружений, которые угрожают куда более дорогостоящим образцам западной военной техники, говорится в статье National Interest со ссылкой на доклад британского Королевского института объединённых родов войск. Авторы документа рекомендуют британцам и американцам избавиться от тех видов вооружений, которые устарели и не могут быть эффективными в современных реалиях.
Сейчас, как полагает автор статьи, Россия и Китай занимаются разработками в области кибервойн, которые могут вывести из строя целые командные пункты. Другой областью «интересов» Москвы и Пекина автор обозначил разработку противокорабельных ракет.
Автор уверен, что все эти усилия России и Китая, ради уничтожения тех образцов вооружений, которые малочисленны и дорого стоят. В статье напрямую об этом не говорится, но, по всей видимости под этими образцами понимаются авианосцы. Проблема такого финансового дисбаланса стала понятна западу в «контексте борьбы с терроризмом». Получалось, что для уничтожения пикапа с боевиками, США вынуждены использовать ракеты стоимостью около 70 тысяч долларов. Помимо этого в эти расходы нужно включить эксплуатацию самолета, с которого будет произведен пуск. Это еще 30 тысяч долларов. Пикап, в лучшем случае, стоит около десяти тысяч. Перевес получается почти в 10 раз.
По информации автора статьи, российская противокорабельная ракета, которая в общей сложности стоит около 650 тысяч долларов, способна уничтожить американский авианосец стоимостью чуть менее четырех миллиардов.
В заключение говорится, что и Британии и США нужно не только модернизировать свой арсенал, но и отказываться от тех образцов вооружений, которые более не могут быть эффективными.
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