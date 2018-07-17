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У органов соцзащиты появится обязанность по оплате алиментов
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У органов соцзащиты появится обязанность по оплате алиментов 

Время бухгалтера 1 час назад
В Госдуму внесен проект закона, предлагающего частично переложить обязанность по оплате алиментов на органы соцзащиты.
Так, если в течение полугода алименты не поступают, органы соцзащиты будут выплачивать их сами.
Расходы на эти цели планируется возмещать в рамках исполнительного производства.
Такая поддержка будет оказываться в случае, если у должника-плательщика алиментов отсутствует или имеется недостаток:
заработка или иного источника дохода; средств на счетах в банках; средств, выданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров с переходом прав собственности.
Благодаря новшеству дети и нетрудоспособные члены семьи смогут получить полноценное содержание.
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