У органов соцзащиты появится обязанность по оплате алиментов

Госдуму внесен проект закона, предлагающего частично переложить обязанность по оплате алиментов на органы соцзащиты.

Так, если в течение полугода алименты не поступают, органы соцзащиты будут выплачивать их сами.

Расходы на эти цели планируется возмещать в рамках исполнительного производства.

Такая поддержка будет оказываться в случае, если у должника-плательщика алиментов отсутствует или имеется недостаток:

заработка или иного источника дохода; средств на счетах в банках; средств, выданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров с переходом прав собственности.

Благодаря новшеству дети и нетрудоспособные члены семьи смогут получить полноценное содержание.