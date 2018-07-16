Крымские пограничники за три месяца оштрафовали браконьеров на 1,5 млн руб

"За это время сотрудниками Пограничного управления проведено свыше 900 рейдовых и 3500 контрольно-проверочных мероприятий. В результате проверено почти 3 тысячи тонн водных биологических ресурсов", — говорится в сообщении крымских пограничников.

Кроме того, против нарушителей было возбуждено более 200 административных дел.

"Возбуждено более 220 дел об административных правонарушениях за нарушение пограничного режима и правил рыболовства с назначением штрафов на общую сумму 1,5 миллиона рублей. У нарушителей водного промысла изъято 300 ловушек и 90 сетей общей длиной 9 километров", — сообщают в Погрануправлении.

Кроме того, было изъято 20 сетей и 650 ловушек, владельцев которых установить не удалось. Из них было освобождено более 10 тысяч различных морских обитателей, которых выпустили в естественную среду обитания.