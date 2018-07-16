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Жительница Башкирии получила денежный грант на поддержку семейного проекта
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Жительница Башкирии получила денежный грант на поддержку семейного проекта 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Екатерина обошла 400 участников
На Всероссийском форуме российской молодёжи, который проходил в Ярославской области с 9 по 14 июля, проект жительницы Башкирии получил грантовую поддержку. Екатерина Недопёкина представила свой проект «Служба „Счастливая мама“.
Всего событие объединило 400 участников со всей страны.
— Проекты рекомендованы к получению грантовой поддержки Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи на суммы от 100 до 300 тысяч рублей. Общая сумма поддержи составила 3 миллиона рублей, — сообщили организаторы конкурса.
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