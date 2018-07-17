В Тыве 50 человек госпитализировали из-за отравления шаурмой

Пятьдесят человек госпитализированы в Тыве в результате отравления мясом курицы в шаурме. Об этом во вторник рассказал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», передает ФАН.

Отмечается, что шаурму пострадавшие покупали в одной точке фастфуда в Кызыле

"Пятьдесят человек в возрасте от 4 до 69 лет попали больницу с острой кишечной инфекцией. Детей среди них — 17 человек. Они отравились привозным из-за пределов Тувы мясом курицы в одной из закусочных", — написал он в социальной сети.

Кара-оол добавил, что состояние здоровья пострадавших оценивается как стабильное. В настоящее время врачи работают в усиленном режиме.