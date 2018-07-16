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Крупнейший авиаперевозчик Юга России открыл рейс в Калугу
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Крупнейший авиаперевозчик Юга России открыл рейс в Калугу 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в Южном федеральном округе авиакомпания «Азимут» открыла в понедельник первый рейс из Ростова-на-Дону в Калугу, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания «Азимут» 16 июля 2018 года выполнила первые рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Калуга — Ростов-на-Дону. Направление новое не только для перевозчика, но и для принимающих аэропортов. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам", — говорится в сообщении.
Сейчас авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. «Азимут» является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский. Как сообщал ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, авиакомпания планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров.
Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова— на-Дону, с начала эксплуатации Платов обслужил более 1,5 млн человек.
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