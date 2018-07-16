В Волго-Ахтубинской пойме восстановят экосистему озер Чайка

Специалисты расчистят ерики Дегтярное и Дударев.

По данным пресс-службы облкомприроды, согласно проекту, расчистив четыре километра, удастся закольцевать системы ериков и озер Краснослободского и Каширинского трактов. Помимо этого, от ила и зарастания будет освобожден рукав от протоки до хутора Закутский протяженностью 600 метров. На данных территориях высадят молодые дубы, в водные объекты выпустят почти 9000 мальков сазана.

Подготовительные работы начнутся уже в этом году. Для улучшения пропускной способности протоки от озера Дегтярное к системе озер Чайка дополнительно будут реконструированы имеющиеся и построены новые гидротехнические сооружения.

Добавим, в этом году будут продолжены работы по расчистке ерика Старый Каширин, озера Проклятое, Камышистое и Кружное.