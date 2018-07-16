Ещё
В Башкирии создадут Управление по реализации социальных жилищных программ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии создадут Управление по реализации социальных жилищных программ 

ГОРОБЗОР.РУ 52 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Зампредседателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин сообщил о функциях нового госучреждения на оперативном совещании в Правительстве республики. По словам чиновника, сотрудники ведомства будут давать информацию и консультацию по вопросам вступления в социальные жилищные программы. Также они помогут с необходимыми пакетами документов.
Необходимость создания такого учреждения возникла в связи с Указом главы Башкирии Рустэма Хамитова «О дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в РБ». Документ предусматривает единовременную выплату 300 тысяч рублей при рождении первенца. Согласно Указу, сертификат должен быть направлен на улучшение жилищных условий. Процесс рассмотрения заявок замедлился из-за огромного количества претендентов. Работа Управления должна помочь в решении этого вопроса.
Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что число семей, которые смогут претендовать на единовременную выплату, вырастет до 8 тысяч. В настоящее время заявку подали более 5 тысяч семей.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии прекращены поиски 16-летней Елены Николаевой Особняк Дица в Уфе внесли в реестр объектов культурного наследия Вступил в силу закон об акционерных обществах, инициированный Курултаем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина324
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»370
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией96
Грудинин развелся34
Трамп разозлился на Путина из-за видео183
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение