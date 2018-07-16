В Башкирии создадут Управление по реализации социальных жилищных программ

Зампредседателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин сообщил о функциях нового госучреждения на оперативном совещании в Правительстве республики. По словам чиновника, сотрудники ведомства будут давать информацию и консультацию по вопросам вступления в социальные жилищные программы. Также они помогут с необходимыми пакетами документов.

Необходимость создания такого учреждения возникла в связи с Указом главы Башкирии Рустэма Хамитова «О дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в РБ». Документ предусматривает единовременную выплату 300 тысяч рублей при рождении первенца. Согласно Указу, сертификат должен быть направлен на улучшение жилищных условий. Процесс рассмотрения заявок замедлился из-за огромного количества претендентов. Работа Управления должна помочь в решении этого вопроса.

Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что число семей, которые смогут претендовать на единовременную выплату, вырастет до 8 тысяч. В настоящее время заявку подали более 5 тысяч семей.

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