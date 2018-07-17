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Врио главы Кузбасса назвал отставку главы Новокузнецкого района правильным решением
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Врио главы Кузбасса назвал отставку главы Новокузнецкого района правильным решением 

ТАСС 1 час назад
Фото: Континент Сибирь Online
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев назвал принятую в понедельник отставку главы Новокузнецкого муниципального района Дмитрия Беспалова «единственно правильным» решением. По его словам, Беспалов не смог завоевать доверие земляков, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Отставка Беспалова по собственному желанию была принята накануне на сессии районного Совета народных депутатов. В соответствии с уставом Новокузнецкого муниципального района до вступления в должность вновь избранного главы исполнять его обязанности будет заместитель по социальным вопросам Сергей Гришин.
"Новокузнецкий район — очень сложный в экологическом отношении. Здесь работают более 20 угольных предприятий, многие из них находятся в непосредственной близости от населенных пунктов. В такой ситуации глава района должен твердо стоять на страже интересов его жителей. Дмитрий Беспалов за год работы в должности главы не смог завоевать доверие земляков и показать способность справляться с насущными проблемами района, поэтому решение, принятое Беспаловым и поддержанное депутатами местного Совета, является единственно правильным", — привела пресс-служба слова Цивилева.
Кузбасс — основной угледобывающий регион РФ, где добывается около 60% этого топлива. В 2017 году перешагнул 240-миллионный рубеж, это рекордный объем за всю историю Кузнецкого угольного бассейна. При этом все острее звучат вопрос экологического предела угледобычи. В 2017 году в регионе стали проходить митинги и протесты против строительства новых разрезов, активисты также указывали на то, что действующие предприятия не выполняют экологические требования, а рекультивация земель проводят не качественно. Но даже в тех случаях, когда требования соблюдены и соответствуют нормам, жители расположенных вблизи домов жалуются на плохую экологию, в частности пыль.
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