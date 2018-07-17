Врио главы Кузбасса назвал отставку главы Новокузнецкого района правильным решением

Отставка Беспалова по собственному желанию была принята накануне на сессии районного Совета народных депутатов. В соответствии с уставом Новокузнецкого муниципального района до вступления в должность вновь избранного главы исполнять его обязанности будет заместитель по социальным вопросам Сергей Гришин

"Новокузнецкий район — очень сложный в экологическом отношении. Здесь работают более 20 угольных предприятий, многие из них находятся в непосредственной близости от населенных пунктов. В такой ситуации глава района должен твердо стоять на страже интересов его жителей. Дмитрий Беспалов за год работы в должности главы не смог завоевать доверие земляков и показать способность справляться с насущными проблемами района, поэтому решение, принятое Беспаловым и поддержанное депутатами местного Совета, является единственно правильным", — привела пресс-служба слова Цивилева.