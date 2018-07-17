Цивилев рассказал о причинах отставки главы Новокузнецкого района

"Новокузнецкий район очень сложный в экологическом отношении. Здесь работают более 20 угольных предприятий, многие из них находятся в непосредственной близости от населенных пунктов. В такой ситуации глава района должен твердо стоять на страже интересов его жителей", — цитирует пресс-служба обладминистрации слова Цивилева.

По его мнению, Беспалов за год работы в должности главы не смог «завоевать доверие земляков и показать способность справляться с насущными проблемами района». «Поэтому решение, принятое Беспаловым и поддержанное депутатами местного совета, является единственно правильным», — считает врио губернатора.

Как уточнили в обладминистрации, Новокузнецкий районный совет народных депутатов принял отставку Беспалова по собственному желанию в понедельник. Согласно уставу территории, до вступления в должность вновь избранного главы муниципалитета исполнять его обязанности будет заместитель главы по социальным вопросам Сергей Гришин

Новокузнецкий район — самый крупный по площади (12,5 тысячи квадратных километров или более 13% от площади региона) и один из самых населённых районов Кемеровской области (проживают свыше 50 тысяч человек). В районе насчитывается более 120 промышленных предприятий.