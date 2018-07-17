Ещё
Цивилев рассказал о причинах отставки главы Новокузнецкого района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цивилев рассказал о причинах отставки главы Новокузнецкого района 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 17 июл — РИА Новости. Глава Новокузнецкого муниципального района Дмитрий Беспалов ушел в отставку, так как не смог справиться с проблемами сложной в экологическом отношении территории, заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Новокузнецкий район очень сложный в экологическом отношении. Здесь работают более 20 угольных предприятий, многие из них находятся в непосредственной близости от населенных пунктов. В такой ситуации глава района должен твердо стоять на страже интересов его жителей", — цитирует пресс-служба обладминистрации слова Цивилева.
По его мнению, Беспалов за год работы в должности главы не смог «завоевать доверие земляков и показать способность справляться с насущными проблемами района». «Поэтому решение, принятое Беспаловым и поддержанное депутатами местного совета, является единственно правильным», — считает врио губернатора.
Как уточнили в обладминистрации, Новокузнецкий районный совет народных депутатов принял отставку Беспалова по собственному желанию в понедельник. Согласно уставу территории, до вступления в должность вновь избранного главы муниципалитета исполнять его обязанности будет заместитель главы по социальным вопросам Сергей Гришин.
Новокузнецкий район — самый крупный по площади (12,5 тысячи квадратных километров или более 13% от площади региона) и один из самых населённых районов Кемеровской области (проживают свыше 50 тысяч человек). В районе насчитывается более 120 промышленных предприятий.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море Киевский телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца72
Погиб Тагир Вагапов4
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II334
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?66
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение