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Вступил в силу закон об акционерных обществах, инициированный Курултаем
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Вступил в силу закон об акционерных обществах, инициированный Курултаем 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Вступили в силу поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», который разработал и внес Курултай. Как сообщает башкирский парламент, документ закрепил возможность учреждения межмуниципального хозяйственного общества в виде непубличного акционерного общества. Ранее использовалась форма закрытого акционерного общества.
Ранее в России были упразднены ЗАО и ООО, вместо них появились публичное и непубличное акционерное общество. По этой причине создание межмуниципального хозяйственного общества в качестве ЗАО стало невозможным. Однако законодательно эти формы оставались для обществ единственными возможными.
— Вступление в силу принятого по нашей инициативе закона устраняет правовую неопределенность. Возникла правовая коллизия, ограничивающая межмуниципальное сотрудничество. На ее устранение и нацелен закон, который Госдума приняла по инициативе парламента республики, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.
Закон уже одобрил Совет Федерации и подписал Президент России.
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