Терминал в якутском поселке Нижний Бестях оснастят причалом для обработки грузовых судов

По информации генподрядчика строительства, к настоящему моменту выполнен основной объем работ. «Погружение панелей шпунтовых стеновых производилось с декабря в сложных климатических условиях, — сообщил первый заместитель гендиректора ООО „Промстройгрупп“ Юрий Гуреев. — К установленному сроку глубина погружения причальной стенки при высоте 23 м составила 15 м».

Также сегодня производятся работы по устройству распределительного пояса РП-40, установке анкерных тяг, которые позволят безопасно эксплуатировать причальную набережного терминала в условиях нагрузок.

Сдать объект в полную готовность планируется в 2021 году. «Учитывая, что железная дорога и грузовой терминал находятся в поселке Нижний Бестях, строительство причальной стенки решит большую часть логистических трудностей грузополучателей и грузовладельцев. Это своего рода выход железной дороги в Арктику по магистральным водным путям Ленского бассейна», — отмечают в Ленском объединенном речном пароходстве.