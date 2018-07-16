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Терминал в якутском поселке Нижний Бестях оснастят причалом для обработки грузовых судов
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Терминал в якутском поселке Нижний Бестях оснастят причалом для обработки грузовых судов 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По информации генподрядчика строительства, к настоящему моменту выполнен основной объем работ. «Погружение панелей шпунтовых стеновых производилось с декабря в сложных климатических условиях, — сообщил первый заместитель гендиректора ООО „Промстройгрупп“ Юрий Гуреев. — К установленному сроку глубина погружения причальной стенки при высоте 23 м составила 15 м».
Также сегодня производятся работы по устройству распределительного пояса РП-40, установке анкерных тяг, которые позволят безопасно эксплуатировать причальную набережного терминала в условиях нагрузок.
Сдать объект в полную готовность планируется в 2021 году. «Учитывая, что железная дорога и грузовой терминал находятся в поселке Нижний Бестях, строительство причальной стенки решит большую часть логистических трудностей грузополучателей и грузовладельцев. Это своего рода выход железной дороги в Арктику по магистральным водным путям Ленского бассейна», — отмечают в Ленском объединенном речном пароходстве.
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