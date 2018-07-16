В Дивееве 1 августа пройдут торжества в честь преподобного Серафима Саровского 

ДИВЕЕВО. Фото diveevo-today.ruВ Дивееве 1 августа пройдут торжества в честь преподобного Серафима Саровского
Расписание богослужений на 1 августа
31 июляТроицкий собор16.00 Малая вечерня с акафистом прп. Серафиму Саровскому17.00 Всенощное бдение с литией (помазание на улице у всех входов в собор)
1 августа
Троицкий собор
23.00 Общая исповедь (частная исповедь во время богослужения на улице около храма)
00.00 Параклис с водосвятным молебном
01.00 Литургия ночная
05.00 Литургия ранняя
Преображенский собор
00.00 Литургия ночная
Площадь перед Преображенским собором
8.00 Общая исповедь (частная исповедь во время богослужения на улице около храма)
9.00 — Литургия поздняя
Троицкий собор
По окончании поздней литургии — молебен с акафистом прп. Серафиму
17. 00 Всенощное бдение с литией (помазание на улице у всех входов в собор)
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