В Дивееве 1 августа пройдут торжества в честь преподобного Серафима Саровского

ДИВЕЕВО. Фото diveevo-today.ruВ Дивееве 1 августа пройдут торжества в честь преподобного Серафима Саровского

Расписание богослужений на 1 августа

31 июляТроицкий собор16.00 Малая вечерня с акафистом прп. Серафиму Саровскому17.00 Всенощное бдение с литией (помазание на улице у всех входов в собор)

1 августа

Троицкий собор

23.00 Общая исповедь (частная исповедь во время богослужения на улице около храма)

00.00 Параклис с водосвятным молебном

01.00 Литургия ночная

05.00 Литургия ранняя

Преображенский собор

00.00 Литургия ночная

Площадь перед Преображенским собором

8.00 Общая исповедь (частная исповедь во время богослужения на улице около храма)

9.00 — Литургия поздняя

Троицкий собор

По окончании поздней литургии — молебен с акафистом прп. Серафиму

17. 00 Всенощное бдение с литией (помазание на улице у всех входов в собор)

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