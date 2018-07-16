Уральские ученые примут участие в обследовании пещеры в Крыму с останками древних животных

ЕКАТЕРИНБУРГ , 16 июля. / ТАСС /. Ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН примут участие в обследовании карстовой пещеры с костями животных доледникового периода, которая была обнаружена в районе строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму . Об этом в понедельник сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института, кандидат биологических наук Дмитрий Гимранов.

"Нам поступило приглашение от ведущего методиста Зоологического музея имени М. И. Глобенко Крымского федерального университета Дмитрия Старцева и председателя Российского союза спелеологов Геннадия Самохина к проведению совместных работ по изучению палеонтологических объектов пещеры Таврида. Уже сегодня я отправляюсь к месту назначения, где буду находиться до 20 июля, для организации изучения рыхлых отложений пещеры, сбора палеонтологических объектов и их дальнейшей реставрации", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты института обладают многолетним опытом в изучении пещер и костей древних животных. «К примеру, в 2016 году проведены раскопки единственного в мире кладбища гигантских пещерных львов в пещере Иманай в национальном парке „Башкирия“, тогда было найдено более 500 останков древних львов, которые были примерно в 1,5 раза больше современных африканских. Также мы организуем регулярные экспедиции на Дальний Восток и за Полярный круг на территорию Ямала и Гыданского полуострова, где изучаем уникальные фауны ледникового времени», — уточнил Гимранов.

Председатель комиссии Российского союза спелеологов по охране и использованию пещер, координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала Евгений Цурихин пояснил ТАСС, что основная особенность работ состоит в пересечении интересов строителей и ученых. «Строителям очень нужны результаты геофизических и спелеологических исследований, чтобы обеспечить безопасность объекта. Ученым важно сохранить объект в нетронутом состоянии, исключить попадания туда посторонних лиц, это могут обеспечить строители», — отметил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что инициировал создание комиссии по обследованию пещеры, которая была обнаружена в районе поселка Зуя Белогорского района при строительстве трассы «Таврида». Работы на этом участке приостановлены до тех пор пока исследования не завершатся, поскольку, по мнению специалистов, существует угроза провала дорожного полотна. Эксперты отмечали, что пещера может хранить следы деятельности древнего человека, а также поможет понять, каким был Крым до ледникового периода.