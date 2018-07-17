Видео: Огромная акула напугала рыбаков во Владивостоке

Накануне днем рыболовы из Владивостока запечатлели на видео огромную акулу. Мужчины испугались, увидев подплывавшую к лодке хищницу, и заглушили мотор и стали наблюдать.

— Немаленькая! Она сейчас к нам сама подойдет! — насторожился один из рыбаков.

И не ошибся. Акула действительно проявила интерес и приблизилась к моторной лодке на минимальное расстояние. Дальнейшая реакция рыбаков в видео не попала, но, как пишет ДПС-Контроль, мужчины выразили эмоции в крайне нецензурной форме.

Акулы у берегов Владивостока встречаются часто — в основном, сельдевые. Их длина может достигать 3,6 метра, а вес — более 300 килограммов. Хотя считается, что этот вид акул не опасен для человека, специалисты рекомендуют не ловить их во избежание травмирования.