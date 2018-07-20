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Активисты ОНФ проверили детские и спортивные площадки в Рязани
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Активисты ОНФ проверили детские и спортивные площадки в Рязани 

МедиаРязань 2 часа назад
Активисты Общероссийского народного фронта и участники команды «Молодёжки ОНФ» проверили состояние детских и спортивных площадок в Рязани в рамках проекта «Безопасность детства» и работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Об этом информирует пресс-служба регионального отделения всероссийского движения. Общественники проверили свыше 20 объектов, при этом в мониторинге поучаствовала уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Екатерина Мухина.
Участники команды «Молодёжки ОНФ» нашли ряд опасных для жизни и здоровья детей детских площадок. Так, на улице 2-я Линия в районе дома №2 был обнаружен крутой спуск с металлической горки. Такая же ситуация и на детской площадке на улице Быстрецкой, кроме того, там отсутствуют качели, и есть огромные неровности грунта, которые представляют опасность. На улице Берёзовой у детской горки надломаны ступени, на улице Гоголя у дома №33 сломана песочница, а вместо качелей торчит деревянный обрубок. При проверке площадки на Гоголя, 35 найдена высокая и опасная стенка для лазания. Помимо этого, на площадке разбросан строительный мусор, а из земли выступают прутья арматуры.
Особое внимание активистов привлекла детская площадка на улице Введенской. Там досуговое место оказалось зажатым между бетонным и металлическим заборами. Кроме того, площадка не огорожена от парковки и песок переметается с парковки на площадку.
— На всех проверенных нами площадках отсутствовали таблички с телефонами экстренных служб и организаций, обслуживающих данные объекты. По всем выявленным нарушениям мы направили обращение в администрацию города. Активисты ОНФ и участники команды «Молодёжки ОНФ» будут добиваться скорейшего устранения недостатков, — подытожил участник команды «Молодёжки ОНФ» Глеб Шабонин.
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