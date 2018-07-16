«Мечта — встретить уральского мишку»: Велокурган покоряет самую высокую гору Свердловской области

Возить флаг в путешествие уже становится традицией

Курганский велоклуб отправились в путешествие с флагом города. Его установят на самой высокой горе Свердловской области Конжаковском камне. Всего за две недели участники планируют проехать по пути дружины Ермака и около 700 километров. Из Кургана они отправились в Екатеринбург на электричке, откуда на поезде доедут до Перми . Первая точка веломаршрута — знаменитые Кунгурские пещеры, а после путь по одной из первых официальных дорог в Сибирь — знаменитому «Бабиновскому тракту».

45.ru пообщался с руководителем курганского велоклуба Константином Шкодских и узнал, кого встречали в лесах, берут ли курганцы с собой сигнальные ракеты и почему Курганская область идеальная для путешествий на велосипедах.

Константин Шкодских, председатель Курганского велоклуба

— Каков ваш маршрут и есть ли в вашей команде новички?

— С 14 по 29 июля экспедиция пересечет Уральский хребет с запада на восток. Маршрут будет проходить вдоль известных рек Урала — Чусовой и Серебрянки. В большой велопоход едут только опытные люди, для новичков мы проводим небольшие велопутешествия всё лето. В этот раз у нас команда из семи мужчин (девушки в этом году не смогли поехать). Ещё в путь берём наш клубный талисман — кота Байкалыча.

— Что успеете увидеть кроме ледяных пещер?

Хакасии Алтайскому краю. — После Кунгурской ледяной пещеры двинемся на север, пересечём границу Европы и Азии и проедем по древнему пути, проложенном в 16 веке Артемием Бабиновым. Это была одна из первых официальных дорог в Сибирь, которая существовала около 300 лет. Увидим демидовские заводы, скалы на реке Чусовой. Из фишек — пешее восхождение на самую большую вышину Свердловской области — Кержаковский камень (1569 метров). С собой мы через весь маршрут везём боевой флаг города Кургана, он прошел с нам уже по Туве

Участники велодвижения проехали вместе тысячи километров

Кот Байкалыч путешествует по России вместе с велосипедистами

— Сколько километров предстоит проехать?

— Маршрут — километров 700-800 в велосипедной части. Неподготовленный человек думает, что это много, но это для нас минимум. Опытные велопутешественники маршруты не считают не километрами, а достопримечательностями: едешь от одного красивого места до другого — и дорога намного сокращается, чем если бы ты сидел и считал каждую версту.

— Может ли вас что-то заставить прервать путешествие?

— Посмотрим, какие будут погодные условия. Уральские горы, хоть и не высокие, а частые подъемы и спуски утомляют. Будут сложные места, когда мы пересекаем уральский хребет с запада на восток — там малонаселенная местность, и небольшой такой элемент экстрима присутствует. Но команда у нас подготовленная, поэтому я не думаю, что такие проблемы будут. С собой у нас есть медицинская аптечка, к тому же велопоход привязан к дорогам, где по пути есть и населённые пункты. Даже при отсутствии связи можно будет выбраться, если что. Сигнальные ракеты мы не берем, потому что в совсем глухие места мы не забираемся: ехать по бездорожью с велосипедами — лишнее геройство.

По дороге путешественники знакомятся с деревнями и сёлами и запасаются продуктами

— Что везёте в рюкзаке?

— Рюкзак у меня килограммов на пятнадцать. В нём котелки, костровые принадлежности, набор для ремонта (ключи, инструменты, запасные болтики, гаечки). Из вещей — палатка, спальник, пенка-коврик, дождевая одежа, потому что погода не предсказуемая. Еда распределяется между участниками. Мы никогда не набираем на весь маршрут — купим по дороге. Едим гречку, тушёнку, у нас и эксклюзивы бывают — ребята даже борщи готовят в дороге. Для этого берем с собой сковородку, если что-то готовится — поджарим и лучок, и морковку. Сейчас ягодный сезон начинается — никто голодать не будет. У нас даже бывали странные походы, когда кто-то приезжал немножко поправившимся.

— Кого встречали по дороге в таких путешествиях?

— Можно какую-нибудь зверушку встретить, мишку, например, лапу ему подать. У меня опыт уже встреч есть с мишкой: я за Байкалом в тайге с ним встречался практически нос к носу. Мы не успели ничего друг другу сказать, посмотрели пару секунд друг на друга, одновременно развернулись и в разные стороны разбежались. Такой хруст был страшный! Ощущение, что он бежал и все деревья повалил. Ну видимо лето, мишка сытый был, а, может, я ему совсем не подходил для обеда. Вот теперь у меня мечта уральского мишку встретить для коллекции.

Южный Урал. Река Ай — Считаете, что велопутешествиями никого не удивить или жители Кургана всё-таки больше привыкли к комфорту?

— Я всегда говорил, что Курганская область, если и уступает по некоторым видам туризма (у нас нет гор, и речки не такие быстрые и не интересные), то велосипедный туризм — самый востребованный. Нашему клубу уже 12 лет, я могу утверждать, что количество поездок возросло в разы. Ездить по нашим просторам и познавать нашу область на велосипеде — это самое то!