Интенсивность движения в воздушном пространстве РФ в январе-июне выросла на 10,28% — до 773 тыс. полетов

Интенсивность движения в воздушном пространстве России в январе-июне 2018 г. выросла на 10,28% по сравнению с результатом аналогичного периода 2017 г. и достигла почти 773 тыс. полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«В январе-июне 2018 г. российские и иностранные авиакомпании выполнили в воздушном пространстве РФ 772 тыс. 974 полета, превысив показатели аналогичного периода 2017 г. на 10,28%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на международных направлениях авиаперевозчики выполнили 406 тыс. 857 полетов (рост по сравнению с прошлым годом составил 12,13%), из них 145 тыс. 656 транзитных полетов (рост — 8,21%). На внутренних линиях выполнено 366 тыс. 117 полетов, рост составил 8,3%.

«В июне авиакомпании осуществили 156 тыс. 697 полетов, увеличив их число по сравнению с июнем прошлого года на 10,72%. На международных линиях было выполнено 83 тыс. 238 полетов, рост — 11,67%; на внутренних маршрутах — 73 тыс. 459 полетов (плюс 9,67%). Количество транзитных полетов составило 25 тыс. 298, рост — 1,75%», — указано в сообщении.

Отмечается, что 22 июня 2018 г. был зафиксирован годовой максимум суточной интенсивности воздушного движения. «За 24 часа органы управления воздушным движением обслужили 5 тыс. 683 полета — рекордный показатель в истории современной российской авиации», — подчеркнули в пресс-службе.