Отчет главы управы С. В. Юрьева о выполнении Программы комплексного развития района Лианозово за 2017 год

1. В области благоустройства.

В 2017 году на территории района в рамках реализации программ благоустройства дворовых территорий силами ГБУ «Жилищник района Лианозово» было выполнено благоустройство 8 дворовых территорий, 7 детских площадок, 2 спортивных площадок. В ходе работ отремонтировано более 8 тыс. 200 кв.м асфальтобетонного покрытия, заменено 109 единиц малых архитектурных форм, устроено основание на детских площадках из резиновой крошки площадью 409 кв.м., ремонт резинового покрытия — 2 тыс. 812 кв.м.

По результатам голосования жителей на портале «Активный гражданин» проведено благоустройство междворового пространства по следующим адресам:

— ул. Абрамцевская, д. 2, ул. Илимская, д. 4. Ремонт асфальто-бетонного покрытия — 500 м.кв., реконструкция спортивной площадки, реконструкция детской площадки с устройством резинового покрытия 288 м.кв, замена 14-ти малых архитектурных форм (МАФ), установка 100 погонных метров ограждения газона.

— реконструкция площадки для выгула собак «Территория вдоль МКАД от усадьбы „Алтуфьево“ до границ с ДСК им. Ларина», где выполнены работы по устройству ограждения и замене игровых элементов.

В рамках стимулирования управ г. Москвы по решению Совета депутатов муниципального округа Лианозово в 2017 году по 37 адресам проведена реконструкция 41 контейнерной площадки.

Также в 2017 году выполнено комплексное благоустройство объекта образования в составе школы № 1416 по адресу: Алтуфьевское ш., д. 91 Б.

Все работы по благоустройству дворовых территорий были выполнены ГБУ «Жилищник района Лианозово» в полном объёме и в установленные сроки.

В рамках стимулирования управ районов (резерв), выполнена реконструкция спортивной площадки — наращивание бортов, устройство резинового покрытия по адресу: Алтуфьевское ш., д. 91, реконструкция детских площадок по двум адресам: Алтуфьевское ш., д. 91, корп. 1, Алтуфьевское ш., д. 87.

В 2017 году за счет средств Департамента природопользования города Москвы в рамках компенсационного озеленения было высажено:

— весной 13 деревьев и 1150 кустов по 7 дворовым территориям;

— осенью 39 деревьев и 1637 кустов по 14 дворовым территориям;

В 2017 году за счёт средств стимулирования управ районов на объекте — «Пешеходная дорожка к храму „Святителя Спиридона“ выполнены работы по установке 25-ти опор освещения и устройству дорожно-тропиночной сети из плитки.

В 2018 г. в рамах стимулирования управ г. Москвы силами ГБУ „Жилищник района Лианозово“ планируется провести благоустройство 8 дворовых территорий по следующим адресам: Череповецкая ул., д. 5/14; Абрамцевская ул., д. 14; Абрамцевская ул., д. 14, корп. 1; Абрамцевская ул., д. 16Б; Абрамцевская ул., д. 18; Абрамцевская ул., д. 20; Новгородская ул., д. 10; Новгородская ул., д. 10 корп. 1. Также в рамках КСОДД будут проведены мероприятия на объектах дорожного хозяйства: Зональная улица, Илимская ул., Вологодский пр. В рамках социально-экономического развития района планируется замена игровых форм на 4 детских площадках по адресам: Алтуфьевское ш., д. 87. к 3, Илимская ул., д. 6, Новгородская ул., д. 5, к. 1 и Абрамцевская ул., д. 3.

Также в текущем году планируется проведение комплексного благоустройства объекта образования „Средняя общеобразовательная школа №1430“ по адресу: Абрамцевская ул., д. 14, к 2.

1.1. Установка опор наружного освещения

Совместно с Департаментом ЖКХ города Москвы проведено комплексное обследование дворовых территорий по качеству их освещения.

В 2017 году было установлено 15 опор освещения по адресам:

1. ул. Псковская, д. 5, корпус 3;

2. ул. Псковская, д. 9, корпус 2;

3. Алтуфьевское ш., д. 91;

4. ул. Череповецкая, д. 17.

В текущем году запланирована установка 50 опор наружного освещения по 11 адресам.

2. Содержание и эксплуатация жилого фонда

Жилой фонд района составляет 128 многоквартирных домов, а также 10 трехэтажных коттеджей для многодетных семей в лесопарковой зоне и поселок имени Ларина, застроенный частными малоэтажными домами.

В 2017 году управляющими компаниями района велись работы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов. В план на 2017 год вошло 98 подъездов, из них 92 подъезда многоквартирных домах в управлении ГБУ „Жилищник района Лианозово“ и 6 подъездов многоквартирных домов в управлении УК ООО „Феникс“.

Все 98 подъездов были приняты Жилищной инспекцией города Москвы.

В текущем году данные работы продолжаются. Будут проведены мероприятия по ремонту 98 подъездов.

3. Капитальный ремонт жилого фонда

Краткосрочной Региональной программой капитального ремонта в многоквартирных домах района в 2017 году работы в районе Лианозово не были предусмотрены.

В рамках выборочного капитального ремонта в МКД района в 2017 году выполнены работы по ремонту фасада жилого дома по адресу: ул. Псковская, д. 9, корпус 2.

На 2018 год запланировано проведение выборочного капитального ремонта в МКД по адресу: ул. Абрамцевская, д. 16Б — замена пассажирских лифтов в подъездах № 1 и № 2 дома.

4. Строительство

4.1. В течение 2017 года продолжалось строительство инвестиционного жилого дома по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 10. Дом будет двухсекционный (8 и 12 этажей) на 101 квартиру, подземный двухуровневый гараж на 77 машиномест.

В настоящее время завершаются работы по возведению конструкций подземного гаража и ведется монтаж 1-го нежилого этажа. Подрядчик планирует завершить строительство в конце 2018 года.

4.2. Готовится ввод в эксплуатацию объект долгостроя — культурно-деловой центр по адресу: ул. Абрамцевская, д. 9А. Объект и коммуникации полностью построены и готовы, застройщиком проводится работа по оформлению документов в Мосгосстройнадзоре.

4.3. Одна из проблем района Лианозово с 2014 года — длительное незавершенное строительство подземного пешеходного перехода через Лианозовский проезд. По информации Департамента строительства города Москвы срок завершения работ июнь 2018 г.

4.4. Наши жители давно поднимают вопрос о завершении строительства объездной дороги вокруг микрорайона 1Б Лианозово (нечетные дома на Псковской улице, ул. Доронина). В настоящее время Департаментом строительства города Москвы проводятся подготовительные мероприятия по достройке в 2018-2019 годах объездной дороги. Объект долгостроя включён в Адресную инвестиционную программу города Москвы. Заказчик — Департамент строительства города Москвы. Срок завершения работ -2019 г.

4.5. Готовится к реализации масштабный проект инвестиционной комплексной застройки части территории промзоны № 49 „Бескудниково“ жилыми и другими объектами. Проведены публичные слушания по подготовленному Москомархитектурой проекту планировки. По информации правообладателя АО „Эверест“ выход на строительную площадку запланирован на 2 квартал 2019 г. Также Москомархитектурой разрабатывается проект планировки территории линейного объекта — продление Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от ст. „Селигерская“, с остановкой „Лианозово“ и далее в район Северный СВАО. Проведены публичные слушания по строительству станции метро Лианозово у железнодорожной платформы „Лианозово“ Савеловского направления Московской железной дороги. Планируемые сроки реализации до настоящего времени не определены.

4.6. В 2018 г. планируется продолжение работ по организации транспортно-пересадочного узла „Лианозово“ около ж/д платформы Лианозово, готовятся материалы для проекта планировки территории ТПУ.

5. Самовольное строительство

В 2017 году продолжалась работа по освобождению земельных участков от незаконно установленных металлических тентов, гаражей, навесов и других некапитальных объектов. По решению Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории района был освобождён земельный участок по адресу: Алтуфьевское ш., вл. 97, на котором были размещены 17 металлических тентов, не имеющих оформленных земельно-правовых отношений (бывшая автостоянка №10 ГУП ДЕЗ). Кроме этого, с территории района были выведены 8 индивидуальных гаражей, владельцы которых потеряли право на земельный участок по различным объективным причинам.

Также, в опережающем порядке, не дожидаясь решения Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства, по результатам работы с правообладателями, были приняты меры по демонтажу различных других некапитальных объектов:

— запирающие устройства — блокираторы у автосалона ООО „Барго-Альянс“ по адресу: Дмитровское ш, вл. 161;

— ограждение и некапитальные сооружения на ул. Абрамцевская, вл. 37,

— летнее кафе — пристройка к ресторану ООО „Русский теннисный клуб“ по адресу: ул. Угличская, вл. 13 и т.д.

6. В части потребительского рынка

В 2017 году на территории района было открыто:

— 15 магазинов по реализации продовольственных товаров и 2 магазина по реализации непродовольственных товаров;

— 7 предприятий общественного питания;

— 6 предприятий бытового обслуживания.

В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, на территории района установлено 20 нестационарных торговых объектов нового образца.

В 2017 году управой района рассмотрено 68 дел об административных правонарушениях (осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест). Сумма наложенных штрафов 215 тыс. руб., взыскано 175 тыс. руб.

Для посещения маломобильными категориями граждан адаптировано 3 предприятия торговли:

— магазин „Ассортимент“, ул. Абрамцевская д.9 корпус 1;

— магазин „Эллада“, ул. Череповецкая ул., 14а;

— магазин „Ярче“, ул. Илимская, 12.

7. В области социальной защиты

Материальная помощь оказывается льготным категориям населения района Лианозово, а именно: одиноким ветеранам, пенсионерам и инвалидам, многодетным семьям, семьям имеющих детей-инвалидов и другим жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В 2017 году была оказана помощь 10-ти гражданам района на сумму 200 000 рублей.

Талоны бытового обслуживания выдаются льготным категориям граждан через Центр социального обслуживания и Центр помощи семье и детям „Диалог“. За год выдано 802 талона.

В 2017 году были выданы продуктовые наборы для льготных категорий населения. А именно: районным обществам блокадников, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, несовершеннолетним узникам фашизма, а также к праздничным датам: ко Дню защитника Отечества, Дню защиты детей, Дню Победы, международному Дню инвалидов, ко Дню пожилого человека.

Так же за прошедший год было выдано: 1830 сертификатов на покупку продуктов и 140 сертификатов на покупку товаров длительного пользования.

В течение 2017 года было отремонтировано 6 квартир ветеранов ВОВ на общую сумму 403 000 рублей.

7.1. Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры населения.

В 2017 году проведено обустройство входных групп по 2-м адресам: ул. Псковская, д. 12 корпус 2, подъезд 4 и Алтуфьевское шоссе, д. 97 корп.1, подъезд 5.

Управой района совместно с Отделом социальной защиты района Лианозово на 2018 год запланирована установка пандуса по адресам: ул. Абрамцевская, д. 12, подъезд 4 и ул. Череповецкая, д. 4а.

8. Обращения граждан

Одним из важнейших показателей качества работы органов исполнительной власти и управляющих кампаний — это количество обращений граждан. В 2017 году в управу района поступило 625 обращений граждан, что на 15 обращений меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (610).

Лианозовцы активно обращаются на централизованный портал Правительства Москвы „Наш город“ — за 2017 год отработано 1884 обращения (в 2016 году — 2917).

Более половины обращений граждан, поступивших в управу, содержали вопросы и предложения связанные с содержанием и эксплуатацией жилого фонда, вопросы сноса гаражей и благоустройства. При поступлении обращений по проведению ремонта общего имущества многоквартирных домов либо по благоустройству дворовых территорий и городских территорий района проводились комиссионные обследования объектов, в ходе которых определялась потребность выполнения работ с учетом предложений и пожеланий жителей. В результате данных мероприятий определялся перечень первоочередных работ с учетом лимита финансирования, которые в установленном порядке рассматривался на заседании совета депутатов муниципального образования района Лианозово.

Уважаемый Валерий Юрьевич и жители района!

В заключение я хочу отметить большую и плодотворную совместную работу органов местного самоуправления и органов исполнительной власти района Лианозово, и выразить огромную благодарность депутатам Совета депутатов муниципального округа Лианозово, общественным организациям и руководителям предприятий за их поддержку, понимание и помощь в реализации наших общих планов на благо жителей района.

Уверен, что совместная работа нового состава депутатов и управы района в тесном взаимодействии с жителями будет и впредь направлена на улучшение качества жизни в нашем районе. В наших с вами силах сделать эту среду благоприятной, комфортной и безопасной.

Спасибо за внимание!