В ГК появится новый объект интеллектуальных прав

Группа авторитетных парламентариев внесла в Госдуму проект поправок в часть четвертую Гражданского кодекса РФ , которыми вводится новый объект интеллектуальных прав — географическое указание.

Как указывают авторы документа, географическим указанием (ГУ) является обозначение, «которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта». Вместе с тем определенное качество, репутация и другие характеристики товара в значительной степени определяются именно его географическим происхождением.

Практически у всех субъектов РФ есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать весомыми конкурентными преимуществами, отмечают инициаторы проекта поправок. «Визитными карточками» регионов стали уникальные товары, чья уникальность «обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями» — например, «Краснодарский чай», «Башкирский мед», «Хохлома», «Дулевский фарфор», «Тульский пряник» и т.п.

Все эти и подобные товары, между тем, не могут быть зарегистрированы по классу «наименование места происхождения товара» (НМПТ), тоже являющегося средством индивидуализации продукции, в связи с крайне жесткими требованиями к этому объекту. Для обозначений такого рода должны быть предусмотрены упрощенные требования по сравнению с НМПТ и, соответственно, созданы условия для предоставления правовой охраны иному объекту интеллектуальных прав — географическому указанию.

По замыслу разработчиков законопроекта, данная мера будет способствовать популяризации и продвижению российских региональных брендов. Документ предусматривает пересмотр положений параграфа 3 главы 76 части четвертой ГК РФ с учетом включения норм, относящихся к ГУ. В законопроекте даны определения обоих упомянутых объектов (ГУ и НМПТ) и приведены конкретные требования к ним. Изучив их, заявитель самостоятельно сможет определить, на охрану какого объекта, ГУ или НМПТ, он может претендовать, заявляя на государственную регистрацию то или иное обозначение.