В храме Святителя Луки освятили новую храмовую икону Святой Ангелины

14 июля, в день памяти Святой Праведной Ангелины Сербской, в храме Святителя Луки Крымского в Зюзине, возведенного на месте строительства будущего храма в честь Патриарха Ермогена были совершены праздничные богослужения, которые возглавил настоятель храма иерей Иоанн Омелянчук.

Накануне праздника иерей Иоанн также совершил освящение иконы Святой Праведной Ангелины, написанной для храма от благочестивых прихожанок, носящих имена этой Небесной покровительницы.

Священство и сотрудники храма благодарят всех, принимающих участие в деле благоукрашения дома Божьего.