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Мавзолей В. Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 21 июля
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Мавзолей В. Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 21 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва центр
Доступ посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 21 июля 2018 г. Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью федеральной службы охраны РФ.
«В связи с проведением 21 июля 2018 г. на Красной площади церемонии выпуска образовательных учреждений допуск граждан в Мавзолей В. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также в этот день будет закрыт выход из Московского Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади.
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