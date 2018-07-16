Мавзолей В. Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 21 июля

Доступ посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 21 июля 2018 г. Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью федеральной службы охраны РФ.

«В связи с проведением 21 июля 2018 г. на Красной площади церемонии выпуска образовательных учреждений допуск граждан в Мавзолей В. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в этот день будет закрыт выход из Московского Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади.