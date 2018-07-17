Ещё
Мавзолей Ленина закроют на один день 21 июля из‑за церемонии выпуска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мавзолей Ленина закроют на один день 21 июля из‑за церемонии выпуска 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Доступ Мавзолей Ленина закроется на один день 21 июля из-за церемонии выпуска образовательных учреждений на Красной площади, передает РИАМО.
"В связи с проведением 21 июля 2018 года на Красной площади церемонии выпуска образовательных учреждений допуск граждан в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", — говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны (ФСО).
Кроме того, в этот же день выход из Московского Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади будет закрыт.
Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, время работы — 10:00 — 13:00.
Газета.Ru: последние новости
Белый дом: Болтон отказался давать интервью CNN из-за "неуважения" к Трампу В авиакомпании назвали причину крушения Boeing на Кубе Болельщики ЧМ забрали на память лампочки с центральных улиц Москвы
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США449
Названа главная проблема в отношениях РФ и США22
В России оценили неожиданное решение Франции170
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины132
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение