Мавзолей Ленина закроют на один день 21 июля из‑за церемонии выпуска

Доступ Мавзолей Ленина закроется на один день 21 июля из-за церемонии выпуска образовательных учреждений на Красной площади, передает РИАМО

"В связи с проведением 21 июля 2018 года на Красной площади церемонии выпуска образовательных учреждений допуск граждан в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", — говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны (ФСО).

Кроме того, в этот же день выход из Московского Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади будет закрыт.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, время работы — 10:00 — 13:00.