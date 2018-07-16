Товарооборот Нижегородской области в январе-мае 2018 года превысил 3,496 млрд долларов

Товарооборот Нижегородской области в январе-мае 2018 года вырос на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Оборот внешней торговли Нижегородской области составил почти 2 млрд 109 млн 896 тысяч долларов. Импорт региона составил 1 млрд 386 млн 335 тысяч долларов.

Оборот внешней торговли в ПФО возрос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 22,620 млрд долларов (в январе-мае прошлого года — 19,725 млрд долларов).

Экспорт ПФО увеличился на 10% и составил более 16 млрд долларов США в сравнении с январем-маем прощлого года— 14,693 млрд долларов.

Импорт ПФО вырос на 26% и составил более 6,3 млрд долларов (за 5 месяцев прошлого года — 5 млрд 32 млн 210 тысяч долларов).

Товарооборот со странами дальнего зарубежья увеличился на 11%, составил 17,8 млрд долларов. В январе-мае прошлого года — 16 млрд 51 млн 203 тыс. долларов США.

Со странами СНГ товарооборот в январе — мае этого года составил 4 млрд 736 млн 379 тысяч. долларов (январь-май 2017 года — 3,674 млрд долларов).