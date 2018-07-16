Соляной бунт: кому это было выгодно

Сольвычегодск, В июне 1648 года в Москве поднялся бунт, который позже назовут Соляным. Начался он как мирное собрание, но в один миг переродился в кровавое и огненное безумство. Десять дней пылала столица. Бунтовали Козлов, Курск Томск , Владимир, Елец , Болхов, Чугуев.

Несметное богатство и неограниченная власть — вот две жизненных цели Бориса Морозова, деверя знаменитой боярыни-старообрядчицы, с двадцати пяти лет жившего при дворе царя Михаила Фёдоровича, в атмосфере алчности, невежества и лицемерия.

Будучи воспитателем царевича Алексея, он фактически стал правителем государства, когда тот взошел на престол. В его владениях было 55 тысяч крестьянских душ, он был хозяином железных, кирпичных и соляных промыслов. Не гнушался брать взятки, раздавать права на монопольную торговлю щедрым купцам.

Назначал своих родственников на важные государственные посты и надеялся по смерти тихого Алексея Михайловича занять трон. Для этого он в 58 лет женился на царской свояченице. Неудивительно, что народ его не только не любил, но и считал одним из главных виновников всех бед.

Соль на вес золота

Государство выжило в Смутное время, но едва сводило концы с концами. Не прекращались войны, значительная часть бюджета (по 4-5 миллиардов рублей на нынешние деньги) уходила на содержание армии. Денег не хватало, и появлялись новые налоги.

Простые люди влезали в долги, разорялись и сбегали от государства в «белые» земли, под крыло какого-нибудь землевладельца. Настолько тяжелым было фискальное бремя, что они предпочитали лишиться свободы, чем продолжать платить подати: другой возможности выжить, не обнищать, у них не было.

Народ роптал все чаще, все смелей, не было уважения не только к боярам, но и к монарху. Чтобы разрядить напряжение, Морозов отменил некоторые сборы. Но стали резко дорожать товары первой необходимости: мед, вино, соль. А затем с тягловых людей стали требовать уплаты тех самых налогов, что были отменены. Причем всей суммы, за все те месяцы, что налоги не взимались.

Но главное — соль. Соль была так дорога, что пойманная в Волге рыба оставалась гнить на берегах: ни у рыбаков, ни у купцов не было средств засолить ее. А соленая рыба была главной пищей бедняков. Сама соль являлась основным консервантом.

Челобитная. Первая попытка. Стычка

Царь Алексей, девятнадцатилетний юноша, возвращался в Москву из Троице-Сергиева монастыря, куда ездил на богомолье. Возвращался в приподнятом, но задумчивом настроении. Въезжая в город, он увидел на улицах толпы народа. Показалось царю, что несколько тысяч человек вышли встречать его. Скромный, замкнутый, Алексей не был расположен общаться с простым людом. Морозов также не хотел пускать народ к царю и приказал стрельцам отогнать просителей.

Последняя надежда была у москвичей на царя-заступника. Они пришли всем миром бить ему челом, а он и слушать не стал. Еще не помышляя о бунте, защищаясь от стрелецких плетей, люди принялись забрасывать процессию камнями. К счастью, богомольцы почти все к тому времени прошли в Кремль, и стычка продлилась несколько минут. Но главное было сделано: порвалась струна, сохранявшая спокойствие в обществе, людей захватила стихия бунта, которую теперь было не остановить. Произошло это 11 июня по новому стилю.

Челобитная. Вторая попытка. Начало расправы

Уже на следующий день эта стихия несла народ в Кремль, чтобы во второй раз попытаться вручить царю челобитную. Толпа кипела, кричала под стенами царских палат, пыталась пробиться к государю. Но пускать ее теперь было просто опасно. Да и не до размышлений было боярам. Они тоже поддались эмоциям и разорвали челобитную в клочья, бросив ее к ногам просителей.

Толпа смяла стрельцов, бросилась на бояр. Кто не успел спрятаться в палатах — был растерзан. Толпа потекла по Москве, принялась громить дома бояр, подожгла Белый и Китай-город. И требовала новых жертв. Не снижения цены на соль, не отмены несправедливых налогов и прощения долгов — толпа хотела одного: растерзать тех, кого считала виновниками своих бедствий.

Расправа

Пытался вразумить бунтовщиков боярин Морозов, но тщетно. «Нам и тебя надобно! Мы хотим твоей головы!» — кричала толпа. Нечего было и думать об усмирении мятежников. Тем более, что из двадцати тысяч московских стрельцов большая часть перешла на их сторону.

Первым попал в руки бунтовщиков думный дьяк Назарий Чистов, инициатор соляного налога. «Вот тебе за соль!» — кричали, расправляясь с ним. Но Чистова толпе было мало. Предчувствуя беду, в первый же день сбежал из города шурин Морозова окольничий Петр Траханиотов. Ему вдогонку Алексей Михайлович послал князя Семена Пожарского, раненного камнем в первый день восстания.

Пожарский догнал Траханиотова, связанным доставил в Москву, и тот был казнен. К казни приговорили и начальника Земского приказа Леонтия Плещеева. Это было тем проще сделать, что Плещеев не был при дворе безоговорочно «своим»: всего лишь за год до бунта царь вернул его в Москву из сибирской ссылки. Казнить приговоренного не пришлось: толпа вырвала его из рук палача и растерзала.

Угасание бунта

Соляной бунт заставил царя взглянуть на народ другими глазами. И вынудил — возможно, впервые в жизни — самостоятельно принять решение. Царь поначалу испугался: не только потому, что большая масса людей могла при желании уничтожить его, но и потому, что не ожидал такого поведения от народа.

И, не найдя лучшего выхода, Алексей Михайлович пошел на поводу у мятежников, удовлетворил все их требования: и виновников казнил, и Земский собор, которого требовали дворяне, пообещал, и налог на соль отменил. Не смог только царь разделаться с дядькой Морозовым и вместо того, чтобы предать его толпе, сослал в Кирилло-Белозерский монастырь. А сам бунт, выкипев, постепенно сошёл на нет.

Итоги бунта