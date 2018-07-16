Жителей омского села будут отапливать электропечки

Власти решили закрыть котельную в селе Южное Павлоградского района из-за износа сетей и нерентабельности. О ситуации рассказали в Госжилинспекции Омской области . Туда обратились жители села Южное. Собственники многоквартирных домов пытались понять, как будут отапливать их жилье. Причиной обращение стало объявление о закрытии котельной, которая отапливала дома.

— На общее собрание жильцов дома приехал начальник Госжилинспекции Сергей Плисов. Он пояснил сельчанам, что решение о закрытии котельной администрация района приняла в связи с критическим износом тепловых сетей, недостаточной тепловой нагрузкой и ее нерентабельностью. При выводе котельной из эксплуатации жителям поселка предлагается перейти на альтернативное отопление — электротермию, — сообщили в жилищной инспекции.

Администрация Павлоградского района должна будет за свой счет провести работы по переходу на индивидуальные источники тепла. Там подтвердили, что разработан порядок оказания материальной помощи гражданам, условия перевода на электротермию есть. Но работы будут идти постепенно — следующей зимой отапливать дома сельчан продолжит старая котельная.

В жилинспекции напомнили, что в Большереченском районе Омской области ряд поселков перевели на электротермию с котельных.

— Если поначалу жители скептически относились к переходу на электротермию, то после отопительного сезона сельчане считаю перевод наиболее целесообразной формой теплоснабжения, — полагают в ведомстве.