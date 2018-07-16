В Удмуртии с начала года судебные приставы разыскали более 400 должников

Ижевск. Удмуртия . С начала 2018 года судебные приставы-исполнители в Удмуртии разыскали 433 должников. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике. Среди найденных лиц 333 неплательщика алиментов, 7 должников, уклоняющихся от отбывания обязательных работ, 43 оштрафованных гражданина, назначенных в качестве наказания за совершение преступления. «УФССП России по Удмуртской Республике взыскателям направлено 13 предложений об обращении в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим», — говорится в сообщении.