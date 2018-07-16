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В Удмуртии с начала года судебные приставы разыскали более 400 должников
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В Удмуртии с начала года судебные приставы разыскали более 400 должников 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. С начала 2018 года судебные приставы-исполнители в Удмуртии разыскали 433 должников. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике.
Среди найденных лиц 333 неплательщика алиментов, 7 должников, уклоняющихся от отбывания обязательных работ, 43 оштрафованных гражданина, назначенных в качестве наказания за совершение преступления.
«УФССП России по Удмуртской Республике взыскателям направлено 13 предложений об обращении в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим», — говорится в сообщении.
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