Лучших участников форума «Инженеры будущего» направят на работу в органы власти

УЛЬЯНОВСК , 17 июля. / ТАСС /. Самые активные 50 участников седьмого международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2018» получат возможность работать в органах власти. Об этом сообщил во вторник на форуме депутат Госдумы и первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев.

"Мы составляем рейтинг, и не только команды, но и каждого индивидуально. В последний день мы подведем результаты, и те, кто займет с 1 по 50 место, не просто получат возможность, а будут нами направлены в экспертные советы Государственной думы , в общественные советы органов исполнительной власти, такие как Минпромторг , ряд других министерств", — сказал он.

Гутенев также добавил, что считает полезной для молодых специалистов практику наставничества. «Нам кажется, что это очень правильная схема и опыт. Как показывает практика, даже если мы привлекаем этого молодого человека, но не обеспечиваем наставником, который ему помогает, то результаты не всегда бывают позитивными», — уточнил он.