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Лучших участников форума «Инженеры будущего» направят на работу в органы власти
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Лучших участников форума «Инженеры будущего» направят на работу в органы власти 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российская Газета
УЛЬЯНОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Самые активные 50 участников седьмого международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2018» получат возможность работать в органах власти. Об этом сообщил во вторник на форуме депутат Госдумы и первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев.
"Мы составляем рейтинг, и не только команды, но и каждого индивидуально. В последний день мы подведем результаты, и те, кто займет с 1 по 50 место, не просто получат возможность, а будут нами направлены в экспертные советы Государственной думы, в общественные советы органов исполнительной власти, такие как Минпромторг, ряд других министерств", — сказал он.
Гутенев также добавил, что считает полезной для молодых специалистов практику наставничества. «Нам кажется, что это очень правильная схема и опыт. Как показывает практика, даже если мы привлекаем этого молодого человека, но не обеспечиваем наставником, который ему помогает, то результаты не всегда бывают позитивными», — уточнил он.
Седьмой международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2018» продлится до 21 июля. Официальными организаторами и соорганизаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, ГК «Ростех», правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.
Всего для участия в молодежном форуме официально зарегистрировались 1327 человек, которые представляют 300 предприятий и организаций практически из всех регионов России. Зарубежных гости прибыли из стран Европы, Латинской Америки и СНГ.
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