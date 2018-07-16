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«Инженеров будущего» навестил глава правительства Ульяновской области
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«Инженеров будущего» навестил глава правительства Ульяновской области 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Александр Смекалин выразил уверенность, что те профессиональные и дружеские контакты, которые молодые инженеры со всей России наладят в дни форума, станут основой будущего развития науки и технологий в нашей стране.
— На этот форум приехало более тысячи участников из всех уголков России и из-за рубежа. Здесь представлено около 200 предприятий и вузов. Именно такая кооперация дает возможность максимальной концентрации знаний и опыта, отсюда могут и должны стартовать новые проекты, — заявил Смекалин. — Ульяновская область, одна из опорных для России промышленных территорий, и мы рады принимать у себя форум «Инженеры будущего». Благодарим Союз машиностроителей за оказанное доверие. Мы постарались организовать мероприятие так, чтобы ребята могли с пользой для общего дела и одновременно весело и интересно провести здесь время.
Напомним, VII Международноый молодежный форум «Инженеры будущего» проходит в Ульяновской области с 10 по 21 июля. Официальные организаторы и соорганизаторы мероприятия: Союз машиностроителей России, ГК «Ростех», Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодёжи, Лига содействия оборонным предприятиям. Партнеры: ФБГОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Информационные партнеры: Молодежный медиахолдинг ТГУ «Есть talk!».
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