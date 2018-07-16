Югра и Ростех создают проектный офис для углубления сотрудничества

"В соответствии с соглашением Югра и Ростех будут создавать совместные проекты и программы по направлениям развития промышленных производств в сферах нефтесервиса, нефтепереработки, авиационной промышленности, применения технологий глубокой переработки в пищевой промышленности. Сотрудничество также предполагает внедрение элементов цифровой образовательной среды, развитие здравоохранения, экологии и промышленного потенциала Приполярного Урала", — сказано в сообщении.

Для координации взаимодействия между компанией и регионом планируется создать проектный офис под сопредседательством Натальи Комаровой и Сергея Чемезова. Ответственным секретарем офиса будет назначен директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров НПО «Конверсия» Василий Бровко

"Госкорпорация Ростех разрабатывает и внедряет широкий спектр отечественных высокотехнологичных решений, которые уже сегодня меняют жизнь регионов России . В Ханты-Мансийском автономном округе сформирована обширная научно-техническая и производственная база. Поэтому еще на этапе обсуждения перспектив возможного сотрудничества у нас возникло множество идей о том, как применить в Югре разработки Ростеха, чтобы повысить качество жизни, безопасность и удобство жителей городов и сельских поселений. Мы готовы предложить ХМАО как экосистемные решения и аппаратно-программные комплексы, так и отдельные продукты в областях транспорта, IT, здравоохранения, ЖКХ и коммунальной инфраструктуры. Сотрудничество затронет и другие сферы — нефтегазовый сектор, транспорт, сельское хозяйство, где Ростех готов предложить надежные продуктивные решения", — отметил Сергей Чемезов.

Подписание соглашения стало продолжением двусторонних консультаций, проведенных Натальей Комаровой с Сергеем Чемезовым и Василием Бровко. Консультации выявили значительную заинтересованность сторон в развитии проектов по внедрению комплексных IT-решений Корпорации во всех сферах деятельности.

"В соответствии с указом Владимира Путина одним из приоритетных аспектов национального проекта в сфере образования является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, поэтому стороны намерены сотрудничать в рамках целевой программы «Новая школа Югры». Ранее силами Госкорпорации Ростех был создан ряд «умных школ» в Иркутской области ", — сообщают в Фонде развития Югры.

"В Югре 20% детей учится во вторую смену. Для решения вопроса по переводу обучения на односменный режим в регионе требуется построить как минимум сто новых школ. Мы реализуем инновационный проект по внедрению цифровой образовательной платформы. Но при строительстве таких объектов нужно учитывать, что школы должны использоваться в круглосуточном режиме. Поэтому мы заинтересованы в проектах, которые дадут возможность использовать на территории школ спортивные, культурные площадки, пункты питания, библиотеки со свободным доступом. А само здание должно быть спроектировано так, чтобы, с одной стороны, обеспечить санитарную, общую безопасность, а с другой стороны, использовать эти помещения для предоставления услуг дополнительного образования, чтобы школа стала местом притяжения семей — и детей, и взрослых", — подчеркнула Наталья Комарова.