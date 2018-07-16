Самара запомнилась болельщикам и туристам бурлаками, ракетой и Паниковским

С помощью этого пюпитра гости города узнают интересные факты о Самарском зоопарке

Самаре подвели итоги работы интерактивного туристического гида «Виртуальная прогулка» в дни чемпионата мира по футболу. Общее количество переходов на страницу онлайн-путеводителя составило более 40 тысяч. Почти 50% пользователей слушали аудиогиды на английском языке.

«Виртуальная прогулка» — проект, стартовавший в рамках подготовки к главному спортивному событию 2018 года. Рядом с городскими достопримечательностями установили более 60 информационных пюпитров. Каждый пюпитр содержит краткое описание объекта на русском и английском языках и QR-код, считав который с помощью смартфона или планшета, можно посмотреть фотогалерею и прослушать аудиогид о памятных местах, событиях и людях, оставивших след в истории Самары.

Казани, В число самых популярных у туристов достопримечательностей попали музей «Самара Космическая», бункер Сталина, Жигулевский пивзавод, Струковский сад, площадь Куйбышева, площадь Славы, католический костел, скульптуры «Красноармеец Сухов» и «Бурлаки на Волге», установленные на старой набережной, а также недавно отреставрированный спуск у «Ладьи». Кроме гостей города, сканировавших QR-коды с информационных пюпитров, по странице интерактивного гида виртуально «гуляли» и жители Уфы Москвы , Нижнего Новгорода и других городов.

Пик переходов на «Виртуальную прогулку» (около четырех тысяч) пришелся на 27 июня — день, когда в Самаре проходил матч Россия Уругвай и в город съехались болельщики нашей сборной со всех уголков страны.